Мороз крепчает – взаимопомощь растет: как Беларусь пережила вторые сутки ультраполярного холода

Новости Беларуси. Обморожения, отключения электроэнергии, вышедший из строя автотранспорт. Страна остается под влиянием арктического циклона. Мороз в Беларуси крепчает. И его пик, судя по прогнозам синоптиков, еще впереди.

«Аксель» изменил белорусские пейзажи за считанные часы. Снежные горы выросли буквально за сутки. За это же время температура в отдельных районах страны опустилась на 25 градусов. Такие резкие перемены – серьезное испытание и для людей, и для техники.

Для того, чтобы выехать со двора, многим автомобилистам 6 января пришлось изрядно потрудиться: очистить машину, убрать заносы, в конце концов завести двигатель удалось далеко не всем. Помимо всего прочего эти привычные манипуляции в такой холод просто опасны для здоровья.

Владимир Лещенко, заведующий ожоговым отделением Минской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Поступило несколько человек с относительно нетяжелыми травмами. Один человек, пока чистил машину, уже получил обморожение. Обморожение поверхностное. Пациент в удовлетворительном состоянии.

За первые холодные сутки обморожение получили 14 человек. При этом в стране делается все возможное, чтобы холод не застал людей врасплох. Сотрудники ГАИ помогают автолюбителям, волонтеры угощают горячим чаем прохожих, а в Гомеле одиноким пенсионерам продукты первой необходимости доставляют на дом сестры милосердия.

Елена Тимошенко, главный специалист Гомельской организации Белорусского общества красного креста:

Усилили внимание к нашим подопечным. Мы решили обеспечить их продуктами первой необходимости.

А вот еще один пример бескорыстной взаимовыручки. Минчанин, вернувшись из командировки, завести свою машину уже не смог. На помощь подоспел водитель такси.

Таксист:

Звонят нам на службу и мы помогаем.

К порогу привозят продукты и в сельской местности. Автолавки, словно ледоколы в Арктике, прокладывают дорогу к самым дальним заснеженным пунктам.

Надежда Шейко, житель деревни Белинок (Дрогичинский район):

Спасибо, что государство дало автолавку. Автолавка приходит, мы отовариваемся. Что кому надо, то и берем.

На особый режим работы перешли и энергетики. Если возникнут неполадки, все устранят в кратчайшие сроки.

Владислав Белявский, заместитель начальника центральной диспетчерской службы «Гродноэнерго»:

В случае ухудшения погодных условий назначены ответственные руководители предприятий, филиалов для контроля и руководства ликвидаций последствий в результате стихийных явлений.

В Гродненском зоопарке кенгуру и обезьяны отправились на зимние квартиры. А вот «корабли пустыни» – верблюды – и в минус 17 себя чувствуют отлично. К перепадам температур они привычны – в пустынях это частое явление.

Но расслабляться не стоит – в ближайшие сутки синоптики прогнозируют еще большее понижение температуры.