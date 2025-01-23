«НЕскучные НЕлекции» и «Знаковые встречи» – в Минске проходит четвёртый день «Марафона единства»

Выбор – это свобода, ответственность и зрелость. Об этом говорили с молодежью на «НЕскучной НЕлекции». Очередной локацией проекта стал Минский государственный колледж полиграфии, рассказали в программе Новости «24 часа».

Спикером мероприятия выступила первый заместитель главы Администрации Президента Наталья Петкевич. Открыто и честно. Обсудили, почему важно взвешивать каждое решение и продумывать последствия. Такой формат общения – возможность для ребят задать волнующие вопросы и получить совет от опытных соотечественников.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Что я почерпнула самое главное, вот на чем я себя поймала. В корпорациях есть тимбилдинг, да? Вот это у нас такой страновой тимбилдинг. Самое главное, что сделал этот марафон, – это такое сплочение душевное и семейное. Не просто общие праздники в государственном масштабе. Здесь есть элемент личного и душевного.

Со старшими коллегами, настоящими виртуозами встретились и учащихся хореографической гимназии-колледжа. Здесь прошел мастер-класс от артистов Большого театра. Сначала традиционно от юных талантов – вопросы. Как не волноваться перед выступлением, есть ли у артистов свои ритуалы перед выступлениями и как попасть в балетную труппу Большого театра. Конечно, не обошлось и без хореографии.

Задать вопросы и обсудить настоящее и будущее родной страны. Марафон продолжается «Знаковыми встречами». О достижениях суверенной Беларуси говорили в одном из столичных торговых центров. Вход свободный, формат – открытый диалог.