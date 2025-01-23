Наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг электоральной кампании

Упрекнуть организаторов избирательного процесса в Беларуси не в чем. Об этом заявил глава Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. Международные эксперты продолжают следить за ходом электоральной кампании в нашей стране, рассказали в программе Новости «24 часа».

В рамках долгосрочного наблюдения в Беларуси работают 40 наблюдателей от СНГ. Они уже успели посетить все регионы нашей страны; ознакомились с работой участков, встретились с руководителями областных и участковых комиссий. Сегодня эксперты работали в Жодино. Выборы проходят спокойно, планомерно, а избиратели очень активны – подчеркнул Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, руководитель Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Тот настрой, который мы увидели у избирателей в ходе поездок по республике, говорит о том, что большинство населения Беларуси заинтересовано в мире, стабильности в Беларуси, мирной жизни, чтобы были созданы условия для поступательного развития республики. А мы как наблюдатели стран СНГ, ваши соседи, конечно, будем только радоваться успехам белорусов.

Накануне в Беларусь начали прибывать краткосрочные наблюдатели от СНГ. В целом в составе Миссии будет около 300 человек, среди которых руководители избирательных органов Содружества, парламентарии и представители Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.