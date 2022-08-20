Несколько тысяч гостей и самобытная культура. «Зов Полесья» собрал любителей белорусской истории

Новости Беларуси. В глубинке Полесья на самом большом притоке Днепра Припяти вот уже более 10 лет проходит один из колоритнейших этнофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Который в одночасье полюбился белорусам за возможность увидеть самобытность различных культур, представленных коллективами как Беларуси, так и приезжих гостей из других стран. Здесь и народные ремесла, и старинные семейные обряды, и национальные костюмы. И вся царящая атмосфера погружает в стародавность и ощущение неповторимости нас как нации. Наш корреспондент Оксана Семашко окунулась в традиции.

А мы бабусі з Беларусі, спяваем мы, як салаў’і.

А мы бабусі з Беларусі, мы салавейкі роднае зямлі. А это Лясковичи. Все дороги 20 августа ведут сюда на «Зов Полесья». Народный фестиваль собрал здесь несколько тысяч гостей. Эти белорусские певуньи стали фаворитками многих. Оксана Семашко, корреспондент:

Вы сегодня все такие красотки, очень молодо выглядите. Наверное, секрет в том, что занимаетесь любимым делом? Популярны ли сегодня народные песни, народное творчество, привлекаете ли внимание?

Мария Мищенко, солистка ансамбля «Спадчына» Наровли:

Спасибо за поздравление. Конечно, любим мы очень петь. И стараемся петь песни наших бабушек. И всем теперь нравится.

Сыграть партию на шахматной доске с картошкой и расплатиться собственной агровалютой. Досуг с национальным колоритом оценили гости разных поколений.

Алеся Черняк, сотрудница отдела Наровлянской библиотеки:

Вы можете приобрести у нас на подворье все, что желаете. Любую продукцию, любой сувенир. Продукты, соломоплетение. Все, что пожелаете. Можете приобрести что-то из овощей. Она действует только на территории нашего подворья.

Мария Василькова:

Мы приехали из Калинкович. С семьей моя сестра родная приехала из Осипович. На фестивале мы уже не в первый раз. Бывали раньше, когда уже открывали самый первый. Пару лет назад были тоже. Интересные места, где соломка, музеи. Очень хорошее место. Больше всего понравились катер и разные развлечения.

Вера Житкович:

Мы сами родом отсюда, из Полесья родного. Недалеко проживаем в городе Петрикове. Приехали, прошли по торговым рядам. Все, конечно, очень красиво. В этом году очень много нового, интересного. Ребенку понравились пони. Как всегда «Зов Полесья» удивляет, потому что у нас очень красивые места. У нас природа сама за себя говорит.

«Зов Полесья» собирает гостей уже в седьмой раз. В 2022 году посетители высоко отметили фестивальную инфраструктуру. Она позволяет каждому окунуться в прошлое. Именно благодаря быту и традициям малой родины.

Нина Ермолич, экскурсовод национального парка «Припятский»:

А это рушники. Самый используемый материал и в обрядах, и на свадьбах. Перевязали рушником сватов, дружно и ладно, и складно стали на рушник наши молодые. Так и жить они будут.

Валентина Марцинкевич:

Детство наше было у вот таких бабушек, в таких избушках. Когда мы ложились спать и слышали веретена. Когда девочки воспитывались в труде. Когда мамы наши и бабушки приучали нас с детства, что труд всему голова. Волнуюсь, потому что все это очень трепетно. И все это наша история. В сентябре организаторы приглашают на интерактивную программу на Браславские озера, в национальный парк «Нарочанский», в Беловежскую пущу.

Светлана Кончиц, директор РУП «Центркурорт»:

Здесь все наши белорусские традиции будут. Здесь гончарство, здесь можно посмотреть, как выдавливают лодку, как плетут корзины, как делают бочонки. Можно познакомиться со всеми промыслами, ремесленничеством. Которые на белорусском Полесье.