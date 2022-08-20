Несколько тысяч гостей и самобытная культура. «Зов Полесья» собрал любителей белорусской истории
Новости Беларуси. В глубинке Полесья на самом большом притоке Днепра Припяти вот уже более 10 лет проходит один из колоритнейших этнофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Который в одночасье полюбился белорусам за возможность увидеть самобытность различных культур, представленных коллективами как Беларуси, так и приезжих гостей из других стран. Здесь и народные ремесла, и старинные семейные обряды, и национальные костюмы. И вся царящая атмосфера погружает в стародавность и ощущение неповторимости нас как нации.
Наш корреспондент Оксана Семашко окунулась в традиции.
А мы бабусі з Беларусі, спяваем мы, як салаў’і.
А мы бабусі з Беларусі, мы салавейкі роднае зямлі.
А это Лясковичи. Все дороги 20 августа ведут сюда на «Зов Полесья». Народный фестиваль собрал здесь несколько тысяч гостей. Эти белорусские певуньи стали фаворитками многих.
Оксана Семашко, корреспондент:
Вы сегодня все такие красотки, очень молодо выглядите. Наверное, секрет в том, что занимаетесь любимым делом? Популярны ли сегодня народные песни, народное творчество, привлекаете ли внимание?
Мария Мищенко, солистка ансамбля «Спадчына» Наровли:
Спасибо за поздравление. Конечно, любим мы очень петь. И стараемся петь песни наших бабушек. И всем теперь нравится.
Сыграть партию на шахматной доске с картошкой и расплатиться собственной агровалютой. Досуг с национальным колоритом оценили гости разных поколений.
Алеся Черняк, сотрудница отдела Наровлянской библиотеки:
Вы можете приобрести у нас на подворье все, что желаете. Любую продукцию, любой сувенир. Продукты, соломоплетение. Все, что пожелаете. Можете приобрести что-то из овощей. Она действует только на территории нашего подворья.
Мария Василькова:
Мы приехали из Калинкович. С семьей моя сестра родная приехала из Осипович. На фестивале мы уже не в первый раз. Бывали раньше, когда уже открывали самый первый. Пару лет назад были тоже. Интересные места, где соломка, музеи. Очень хорошее место.
Больше всего понравились катер и разные развлечения.
Вера Житкович:
Мы сами родом отсюда, из Полесья родного. Недалеко проживаем в городе Петрикове. Приехали, прошли по торговым рядам. Все, конечно, очень красиво. В этом году очень много нового, интересного. Ребенку понравились пони. Как всегда «Зов Полесья» удивляет, потому что у нас очень красивые места. У нас природа сама за себя говорит.
«Зов Полесья» собирает гостей уже в седьмой раз. В 2022 году посетители высоко отметили фестивальную инфраструктуру. Она позволяет каждому окунуться в прошлое. Именно благодаря быту и традициям малой родины.
Нина Ермолич, экскурсовод национального парка «Припятский»:
А это рушники. Самый используемый материал и в обрядах, и на свадьбах. Перевязали рушником сватов, дружно и ладно, и складно стали на рушник наши молодые. Так и жить они будут.
Валентина Марцинкевич:
Детство наше было у вот таких бабушек, в таких избушках. Когда мы ложились спать и слышали веретена. Когда девочки воспитывались в труде. Когда мамы наши и бабушки приучали нас с детства, что труд всему голова. Волнуюсь, потому что все это очень трепетно. И все это наша история.
В сентябре организаторы приглашают на интерактивную программу на Браславские озера, в национальный парк «Нарочанский», в Беловежскую пущу.
Светлана Кончиц, директор РУП «Центркурорт»:
Здесь все наши белорусские традиции будут. Здесь гончарство, здесь можно посмотреть, как выдавливают лодку, как плетут корзины, как делают бочонки. Можно познакомиться со всеми промыслами, ремесленничеством. Которые на белорусском Полесье.
Так что прогулки по туристическим маршрутам продолжаются. Как показало 20 августа – дождь не помеха. Лучшие селфи – на фоне живописных пейзажей и душевных встреч с земляками.
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