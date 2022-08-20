К туровским святыням за исцелением. Как чудотворные кресты лечат людей?

Новости Беларуси. В глубинке Полесья на самом большом притоке Днепра Припяти вот уже более 10 лет проходит один из колоритнейших этнофестивалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Который в одночасье полюбился белорусам за возможность увидеть самобытность различных культур, представленных коллективами как Беларуси, так и приезжих гостей из других стран. Здесь и народные ремесла, и старинные семейные обряды, и национальные костюмы. И вся царящая атмосфера погружает в стародавность и ощущение неповторимости нас как нации.

То детей надо женить, то детей надо родить. Продолжить род. Поэтому самое-самое в обычной человеческой жизни испрошается у святынь.

К туровским святыням за исцелением приезжает немало людей. Даже те, кто впервые здесь, верят: если прикоснуться к этим чудотворным крестам не только рукой, а всем сердцем, сбудутся самые сокровенные желания.

Татьяна Русецкая:

Я думаю, что вера окрыляет каждого из нас. И в вере уже многое содержится. Конечно, я думаю, что результат не заставит себя долго ждать.