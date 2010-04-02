«Неповторимый сезон» КВН стартовал на телеканале СТВ

Уже сегодня команды из России, Беларуси и Казахстана подарят зрителям позитивный заряд энергии.

При этом шутки в одной восьмой финала Первой Лиги станут более интеллектуальными, а само шоу — более ярким.

На прогоне перед игрой они своих шуток сопернику не выдают никогда, иначе состязание просто потеряет смысл. И только гуру КВНа понимают, о чем речь в закодированной шутке.

Хорошую шутку придумать непросто — это своего рода интеллектуальный цирк. Высший пилотаж — рассмешить ведущего. Но застать Александра Маслякова врасплох — суперсложно.

Александр Масляков-младший, ведущий КВН:

Было столько уже всего… Ну нету уже тайн для меня. Я всегда за хороший юмор, я всегда поржать рад.

За кулисами обстановка праздничная и по-хорошему сумасшедшая. В кучах реквизита огромное количество форменных фуражек. Силовик — любимый персонаж КВНщиков.

В этом КВНе будет смешно — обещают режиссеры. Не будет плоского юмора и шуток ниже пояса. Новый сезон на СТВ стал интеллектуальнее, а картинка — ярче.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»

С иголочки собрана цифровая картинка. Это новая стенография, новые декорации, ну и конечно, другой подход к показу.

Леонид Купридо, редактор высшей лиги КВН:

Могу гарантировать, что между командами развернется нешуточная борьба, драка будет серьезная, причем слово «драка» в кавычках. Будет на что посмотреть. Уровень команд такой, что они способны сделать приличное шоу.

Уже сегодня вечером КВНщики России, Беларуси и Казахстана, сменяя друг друга на сцене, будут дарить зрителям заряд энергии и свои острые шутки.

В игре становится все больше элементов» большого шоу». И все это зритель СТВ увидит в новом, «Неповторимом сезоне».

Елена Климова, Николай Сенчило, Телекампания СТВ.