Прямой эфир

«Неповторимый сезон» КВН стартовал на телеканале СТВ

02 апреля 2010 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Уже сегодня команды из России, Беларуси и Казахстана подарят зрителям позитивный заряд энергии.

При этом шутки в одной восьмой финала Первой Лиги станут более интеллектуальными, а само шоу — более ярким.

На прогоне перед игрой они своих шуток сопернику не выдают никогда, иначе состязание просто потеряет смысл. И только гуру КВНа понимают,  о чем речь в закодированной шутке.  

Хорошую шутку придумать непросто — это своего рода интеллектуальный цирк. Высший пилотаж — рассмешить ведущего. Но застать Александра Маслякова врасплох — суперсложно.   

Александр Масляков-младший, ведущий КВН:
Было столько уже всего… Ну нету уже тайн для меня. Я всегда за хороший юмор, я всегда поржать рад.

За кулисами обстановка праздничная и по-хорошему сумасшедшая. В кучах реквизита огромное количество форменных фуражек. Силовик — любимый персонаж КВНщиков. 

В этом КВНе будет смешно — обещают режиссеры. Не будет плоского юмора и шуток ниже пояса. Новый сезон на СТВ стал интеллектуальнее, а картинка — ярче.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»
С иголочки собрана цифровая картинка. Это новая стенография, новые декорации, ну и конечно, другой подход к показу.

Леонид Купридо, редактор высшей лиги КВН:
Могу гарантировать, что между командами развернется нешуточная борьба, драка будет серьезная, причем слово «драка» в кавычках. Будет на что посмотреть. Уровень команд такой, что они способны сделать приличное шоу. 

Уже сегодня вечером КВНщики  России, Беларуси и Казахстана, сменяя друг друга на сцене, будут дарить зрителям заряд энергии и свои острые шутки.

В игре становится все больше элементов» большого шоу». И все это зритель СТВ увидит в новом, «Неповторимом  сезоне». 

Елена Климова, Николай Сенчило, Телекампания СТВ.

# общество # Культура

Другие новости рубрики

Все новости
02 апреля 2010 19:27

Выставка картин талантливых ребят-сирот: детская душа в деревянной рамке

02 апреля 2010 19:15

Белорусские парламентарии приняли законопроект о сотрудничестве со странами СНГ, который повысит раскрываемость краж автотранспорта

02 апреля 2010 18:56

Белорусский интеллектуальный продукт: в перспективе на мировой рынок пойдет 90%