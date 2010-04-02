Выставка картин талантливых ребят-сирот: детская душа в деревянной рамке

Выставку традиционно организовал Белорусский детский фонд.

В этом году в нем приняли участие 17 детей со всех уголков республики, которые обладают яркими способностями в изобразительном искусстве. Результатом стала выставка работ юных дарований. До 30 апреля любой желающий может с ними ознакомиться.

Вопреки социальным штампам, эти дети не отрезаны от жизни. У них свой взгляд на происходящее.

Мысли они переносят на полотна, в изобразительные средства вкладывают эмоции. Получается человеческая душа, облаченная в деревянную рамку.

«Свято хранить традиции семинара, верить в свой творческий потенциал, ценить свои достижения, развивать свои способности, быть дружными и сплоченными» — с таким девизом эти дети идут по жизни.

Собранные со всех уголков Беларуси юные дарования на неделю обрели новую, креативную семью.

Александр Трухан, директор Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:

Цель нашего семинара — поддержать талант ребят, помочь им развить его, дать им возможность проявить себя на республиканском уровне.



Психологи говорят, что рисунок для ребенка является не искусством, а языком общения с миром.

«Розовый рай» девятиклассницы Елены Витковской приехал вместе с ней из Бобруского детского дома семейного типа. Кроме девочки у приемной мамы еще 14 детей.

Екатерина Витковская:

Мне захотелось нарисовать что-нибудь светлое, доброе, любимое, как мама.

Они не считают себя вундеркиндами. Мечтают поступить в художественную академию. Занятия искусством для них — своеобразная арт-терапия,

Денис Авдюкевич:

В своих работах я хотел показать красоту граффити.

Анна Плеханова:

Мне очень нравится рисовать людей.

Дети-сироты по-настоящему ценят заботу. И по рефлексии отдают больше тепла, чем получают.

Персональный подарок фонду сделала и Валерия Терихова. Работала целый год. На гобеленовой вышивке карты Беларуси отмечены все детские дома.

Елена Киселева, учитель изобразительного искусства Ястрембельской школы-интерната, куратор группы:

Я уверена: ни одного ребенка ни на минуту не покидает мысль о том, что его родители или погибли, или, еще хуже, предали.

Юлия Капцевич, руководитель проекта «Юные дарования»:

На это дерево каждый ребенок делал кто цветочек, кто бабочку. Это — символ их желаний. Это дерево мы сохраним в Белорусском детском фонде. И каждый раз, когда ваше желание будет исполняться, на нем будут распускаться новые цветы.

Силы и время, затраченные на маленького гражданина страны, оправдают себя полностью по мере его взросления. И тогда на небосводе творческой жизни Беларуси зажгутся новые яркие звезды «Юных дарований».

Алина Змачинская, Антон Филанович, телекомпания СТВ.