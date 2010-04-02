Белорусские парламентарии приняли законопроект о сотрудничестве со странами СНГ, который повысит раскрываемость краж автотранспорта

Белорусские парламентарии сегодня впервые встретились после каникул.

На эту, четвертую, сессию у депутатов запланировано около 30 законопроектов. Сегодня же, прямо с колес, рассмотрели автомобильный вопрос, ратифицировав соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями автотранспорта.

Автомобильный вопрос среди прочих оказался одним из самых обсуждаемых в первый день весенней сессии. Депутатский корпус, так же как и обычных людей, интересовало, как, покупая автомобиль, не нарваться на ворованный, и как поступить, если ваш автомобиль украли и вывезли за границу..

Когда любимое авто украли, уже не важно, кто виноват. Но депутаты, прежде чем ратифицировать соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями автотранспорта, все же решили разобраться: как будут искать виновного. Особенно в такой ситуации, когда у твоего авто уже появился новый хозяин и к тому же в другой стране.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Безусловно, суд на стороне тех лиц, которым принадлежит автомобиль.

Итак, депутаты единодушно согласились: принятие данного законопроекта повысит раскрываемость краж автотранспорта. Ведь Беларусь теперь будет действовать сообща с коллегами из СНГ. Правоохранители же напоминают: автовладельцы и сами должны быть бдительны: сегодня участились случаи, когда купленный автомобиль оказывается краденым.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Самый оптимальный вариант — покупать машину в автосалонах. Это гарантирует, что автомобиль не значится в угоне. Второй вариант — покупка автомобиля при помощи сотрудников Государственной автомобильной инспекции, которые имеют возможность проверить машину по базам похищенного автотранспорта.

О нарушителях закона сегодня в Овальном зале говорили и применительно к белорусско-украинской границе. Казалось бы, вполне благополучный участок, а нарушителями здесь оказываются обычные жители: грибники и рыбаки, причем не по своей воле. Многие люди сейчас нарушают границу, потому что не знают, что она здесь проходит.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Конечно, люди возмущены. И если по-человечески, то требования их справедливы. Но по закону решить этот вопрос мы не можем. Возможно, в процессе демаркации это вопрос будет рассмотрен, чтобы людям было более удобно.

Точку в пограничном деле двух стран сегодня поставили белорусские депутаты, ратифицировав соответствующий договор о демаркации госграницы.

Игорь Рачковский, председатель государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В Пинском районе есть деревня, попасть в которую можно только через Украину. Процесс демаркации будет решаться путем обмена территориями, чтобы граждане Республики Беларусь и Украины смогли свободно перемещаться.

Ирина Туркова, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.