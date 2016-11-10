Непогода в Беларуси: сильный ветер, мокрый снег и гололедица

Новости Беларуси. Беларусь вновь во власти непогоды. Этой ночью метель накрыла центральные и северные районы страны. Стихия разгулялась в полную силу. Местами порывы ветра достигают 14 метров в секунду.

Специалисты говорят о налипании мокрого снега и предупреждают о гололедице. Поэтому автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах, а пешеходам аккуратнее на тротуарах.

Спасатели советуют обходить стороной деревья и шаткие постройки. Все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Только в столице в арсенале коммунальщиков – свыше 700 единиц техники, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.