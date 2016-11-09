АТС в Охотском переулке починили за 13,5 часов: пожар начался из-за замыкания

Новости Беларуси. Телефонная связь восстановлена, интернет работает.

Последствия пожара на АТС полностью устранены.

Напомним: возгорание на станции по адресу переулок Охотский, 21, произошло 8 ноября во второй половине дня. Часть услуг на несколько часов была недоступна более чем 1000 абонентов.

К 6 утра полноценную работу телефонной станции удалось наладить. Время отключения составило 13,5 часов.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.