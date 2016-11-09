Светодинамические игрушки с орнаментом: как будет выглядеть главная елка страны

Новости Беларуси. Минск погружается в новогоднюю атмосферу.

9 ноября улицу Ленина начали украшать праздничной иллюминацией.

Это световые дожди белого цвета, которые обрамили все 16 торшеров, расположенных вдоль бульвара. Также яркие гирлянды появятся на деревьях и административных зданиях. В целом, дыхание нового года минчане ощущают уже с конца октября: появились первые украшенные ёлки, а в некоторых торговых центрах организовали предновогоднюю распродажу.

Главную елку страны, которая традиционно разместится на Октябрьской площади, украсят новыми светодинамическими игрушками с элементами национального орнамента. Такая технология для оформлении новогоднего атрибута применяется впервые.

За счет светоотражающих материалов дизайнеры рассчитывают достичь эффекта свечения елки не только в темное время суток, но и днем.

Каркас новогодней елки на Октябрьской площади не изменится. Она возвысится более чем на 30 метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.