Светодинамические игрушки с орнаментом: как будет выглядеть главная елка страны

Новости Беларуси. Минск погружается в новогоднюю атмосферу.
9 ноября улицу Ленина начали украшать праздничной иллюминацией.
Это световые дожди белого цвета, которые обрамили все 16 торшеров, расположенных вдоль бульвара. Также яркие гирлянды появятся на деревьях и административных зданиях. В целом, дыхание нового года минчане ощущают уже с конца октября: появились первые украшенные ёлки, а в некоторых торговых центрах организовали предновогоднюю распродажу.
Главную елку страны, которая традиционно разместится на Октябрьской площади, украсят новыми светодинамическими игрушками с элементами национального орнамента. Такая технология для оформлении новогоднего атрибута применяется впервые.
За счет светоотражающих материалов дизайнеры рассчитывают достичь эффекта свечения елки не только в темное время суток, но и днем.
Каркас новогодней елки на Октябрьской площади не изменится. Она возвысится более чем на 30 метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Планируется, что к монтажу приступят уже после 20 чисел ноября. Всего в Минске установят 24 новогодние елки.