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Светодинамические игрушки с орнаментом: как будет выглядеть главная елка страны

09 ноября 2016 19:58
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Новости Беларуси. Минск погружается в новогоднюю атмосферу.

9 ноября улицу Ленина начали украшать праздничной иллюминацией.

Это световые дожди белого цвета, которые обрамили все 16 торшеров, расположенных вдоль бульвара. Также яркие гирлянды появятся на деревьях и административных зданиях. В целом, дыхание нового года минчане ощущают уже с конца октября: появились первые украшенные ёлки, а в некоторых торговых центрах организовали предновогоднюю распродажу.

Главную елку страны, которая традиционно разместится на Октябрьской площади, украсят новыми светодинамическими игрушками с элементами национального орнамента. Такая технология для оформлении новогоднего атрибута применяется впервые.

За счет светоотражающих материалов дизайнеры рассчитывают достичь эффекта свечения елки не только в темное время суток, но и днем.

Каркас новогодней елки на Октябрьской площади не изменится. Она возвысится более чем на 30 метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что к монтажу приступят уже после 20 чисел ноября. Всего в Минске установят 24 новогодние елки.

# общество # Новый год

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