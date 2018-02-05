Непогода в Беларуси: число аварий в Гомельской области растёт

Новости Беларуси. В Беларуси сохранится очень холодная погода. Уже 6 февраля синоптики обещают до -18, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южной части страны продолжают устранять последствия снегопада, который накануне обесточил десятки населенных пунктов. Сейчас там работают аварийные бригады. Стало известно и об аварии, которая произошла 5 февраля днем в Гомеле. Там столкнулись троллейбус с автобусом. В результате ДТП получили травмы три пассажира: семилетний ребенок, пенсионер и женщина. Предполагаемая причина – сложные погодные условия.

За последние сутки спасателям пришлось доставать из снежных заносов пассажирские автобусы и легковые авто. Так, в Буда-Кошелевском районе в снежном плену оказался автомобиль скорой помощи. Бригада медиков направлялась на вызов.