«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

Новости Беларуси. За это время военные выполнили десятки мероприятий оперативной и несколько тысяч боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За это время военные выполнили десятки мероприятий оперативной и несколько тысяч боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И как армейский экзамен на прочность – совместное учение «Щит Союза – 2019». Здесь белорусские военнослужащие показали высочайший профессиональный уровень. Своё мастерство они подтвердили и на Армейских международных играх. Решаются и другие стратегические задачи.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
В этом году неплохо потрудились, в плане утилизации невостребованного вооружения военной техники. Утилизировано почти 5000 единиц вооружения, еще впереди два месяца, поэтому эта цифра изменится в большую сторону. Утилизировали 6000 тонн невостребованных боеприпасов, в том числе опасных в обращении.
Сейчас завершаем разработку плана обороны нашего государства на 5 лет. На Совете безопасности будем докладывать главе государства для утверждения. Также будем докладывать концепцию строительства развития Вооруженных Сил на очередное десятилетие, до 2030 года.
На основании этих документов в 2020 году будем перерабатывать план строительства развития Вооруженных Сил.
В этом году в войска поставлено свыше полутысячи образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них и новые крылья – учебно-боевые самолеты Як-130, а также крепкий щит – бронетранспортёры, средства связи, радиоэлектронные ружья «Гроза-Р2».
А уже в ноябре планируется поставка звена многоцелевых истребителей. На базе Военной академии полностью завершено формирование роты информационных технологий, личный состав которой ведет разработку самых современных программных продуктов. Будущий учебный год в Вооруженных Силах объявлен Годом образцового порядка.