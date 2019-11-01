«Неплохо потрудились». В ВС Беларуси подвели итоги учебного года

Новости Беларуси. За это время военные выполнили десятки мероприятий оперативной и несколько тысяч боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как армейский экзамен на прочность – совместное учение «Щит Союза – 2019». Здесь белорусские военнослужащие показали высочайший профессиональный уровень. Своё мастерство они подтвердили и на Армейских международных играх. Решаются и другие стратегические задачи.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

В этом году неплохо потрудились, в плане утилизации невостребованного вооружения военной техники. Утилизировано почти 5000 единиц вооружения, еще впереди два месяца, поэтому эта цифра изменится в большую сторону. Утилизировали 6000 тонн невостребованных боеприпасов, в том числе опасных в обращении.

Сейчас завершаем разработку плана обороны нашего государства на 5 лет. На Совете безопасности будем докладывать главе государства для утверждения. Также будем докладывать концепцию строительства развития Вооруженных Сил на очередное десятилетие, до 2030 года.

На основании этих документов в 2020 году будем перерабатывать план строительства развития Вооруженных Сил.