Прямой эфир

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров

12 февраля 2020 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычный эксперимент провели в Могилеве сотрудники МЧС. Вместе с водителем такси в рейс отправился инспектор ведомства, а пассажирам предлагали ответить на вопросы о безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто справился с задачей на отлично, ждал приз.

Одной из первых прошла проверку и наш корреспондент Ирина Недобоева.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-1

За баранкой такси могилевчанин Денис Перепечин уже шесть лет. Говорит, каждый день довольно рутинный. Все городские маршруты давно изучены. Но сегодня рабочие будни таксиста разбавили спасатели.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-4

Очень даже интересно, что из этого получится. Поедем, поглядим.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-7

Пассажиров такси, кроме водителя, встречает инспектор МЧС. Предлагает скоротать время в пути и пройти короткий тест, проверить себя.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-10

Ирина Недобоева, корреспондент:
Инспектор задает пассажирам семь вопросов. На каждый – несколько вариантов ответа.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-13



– Ну, что, попробуем?
– Давайте начнем.
Немного страшновато.
– Алгоритм действий. Чтобы применить огнетушитель, надо: нажать на рычаг, направить на огонь, выдернуть пломбу, потрясти?
– Выдернуть чеку, направить на огонь, нажать на рычаг.
– Все правильно, даже последовательность правильная.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-15

Ответы на эти вопросы должен знать и стар и млад: что делать, если в квартире запахло газом, как пользоваться огнетушителем, где нельзя разжигать костер? Приятный бонус для отличников – бесплатная поездка.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-18

– Сегодня в нашем «Такси безопасности» вы можете узнать что-то новое о правилах безопасности, о том, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Давайте пройдем тест. Итак, по каким номерам телефона нужно сообщать о пожаре?
– 101 и 112.
– 101 и 112. Отправить. Правильно!

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-21

Алексей Никитин, житель Могилева:
Классно, да, что службы не сидят, что они вот такие устраивают проекты. Мне очень понравилось.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-24

13-летняя Лада Васильева уверена, что такая веселая, а главное, полезная поездка домой – это отличная идея. Школьница не только зарядилась позитивом, но еще и добавила полезные знания в свой багаж.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-27

Лада Васильева, жительница Могилева:
В школе к нам приезжают пожарные и объясняют. От родителей я тоже много взяла и от учителей. Но в этой форме, игровой, конечно, интересно всем. На один вопрос я ответила неправильно. Но теперь я буду знать ответ.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-30

Александра Прудникова, начальник сектора центра безопасности жизнедеятельности Могилевского областного управления МЧС:
Маленькие корректировки только я вносила в их знания. А в большинстве случаев действительно наши люди, наше граждане знают о безопасности очень много. Останавливаться мы на этом не будем. Мы будем работать дальше, больше и лучше для того, чтобы сделать жизнь всех наших граждан безопасной.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-33

«Такси безопасности» продолжит колесить по улицам Могилева еще не один день. Так что у каждого есть шанс блеснуть знаниями, получить свою порцию хорошего настроения и тот самый бонус.

Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров-36

Спасибо большое за то, что вы согласились с нами пообщаться.
– Вам спасибо! Вы классные.

# МЧС Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Алексей Никитин # Лада Васильева # Александра Прудникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аванс или задаток: в чём разница?
12 февраля 2020 09:50

Аванс или задаток: в чём разница?

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»
12 февраля 2020 07:57

«Наша задача – из мужика сделать мужика». Анонс программы «В обстановке мира»

60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет
12 февраля 2020 06:45

60 тысяч гектаров болот восстановлено в Беларуси за 12 лет