Необычное «Такси безопасности» в Могилёве: что это такое и что ждёт пассажиров

Новости Беларуси. Необычный эксперимент провели в Могилеве сотрудники МЧС. Вместе с водителем такси в рейс отправился инспектор ведомства, а пассажирам предлагали ответить на вопросы о безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто справился с задачей на отлично, ждал приз. Одной из первых прошла проверку и наш корреспондент Ирина Недобоева.

За баранкой такси могилевчанин Денис Перепечин уже шесть лет. Говорит, каждый день довольно рутинный. Все городские маршруты давно изучены. Но сегодня рабочие будни таксиста разбавили спасатели.

Очень даже интересно, что из этого получится. Поедем, поглядим.

Пассажиров такси, кроме водителя, встречает инспектор МЧС. Предлагает скоротать время в пути и пройти короткий тест, проверить себя.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Инспектор задает пассажирам семь вопросов. На каждый – несколько вариантов ответа.





– Ну, что, попробуем?

– Давайте начнем.

– Немного страшновато.

– Алгоритм действий. Чтобы применить огнетушитель, надо: нажать на рычаг, направить на огонь, выдернуть пломбу, потрясти?

– Выдернуть чеку, направить на огонь, нажать на рычаг.

– Все правильно, даже последовательность правильная.

Ответы на эти вопросы должен знать и стар и млад: что делать, если в квартире запахло газом, как пользоваться огнетушителем, где нельзя разжигать костер? Приятный бонус для отличников – бесплатная поездка.

– Сегодня в нашем «Такси безопасности» вы можете узнать что-то новое о правилах безопасности, о том, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. Давайте пройдем тест. Итак, по каким номерам телефона нужно сообщать о пожаре?

– 101 и 112.

– 101 и 112. Отправить. Правильно!

Алексей Никитин, житель Могилева:

Классно, да, что службы не сидят, что они вот такие устраивают проекты. Мне очень понравилось.

13-летняя Лада Васильева уверена, что такая веселая, а главное, полезная поездка домой – это отличная идея. Школьница не только зарядилась позитивом, но еще и добавила полезные знания в свой багаж.

Лада Васильева, жительница Могилева:

В школе к нам приезжают пожарные и объясняют. От родителей я тоже много взяла и от учителей. Но в этой форме, игровой, конечно, интересно всем. На один вопрос я ответила неправильно. Но теперь я буду знать ответ.

Александра Прудникова, начальник сектора центра безопасности жизнедеятельности Могилевского областного управления МЧС:

Маленькие корректировки только я вносила в их знания. А в большинстве случаев действительно наши люди, наше граждане знают о безопасности очень много. Останавливаться мы на этом не будем. Мы будем работать дальше, больше и лучше для того, чтобы сделать жизнь всех наших граждан безопасной.

«Такси безопасности» продолжит колесить по улицам Могилева еще не один день. Так что у каждого есть шанс блеснуть знаниями, получить свою порцию хорошего настроения и тот самый бонус.