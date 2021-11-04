Необходимы белки, железо и витамины. Какие продукты помогут восстановиться после коронавируса?

Казалось бы, страшное позади, но ковид беспощадно бьет по иммунитету. Чтобы не быть выжатым лимоном и не стать новой мишенью для болезней, нужно делать ставку на сбалансированное питание. Отличный стимул попрощаться с фастфудом и встать на путь ЗОЖ, а любителям кофе-пауз – перейти на чистую воду. Ведь литры американо поглощают в организме жидкость как губка.

Катерина Давыдова, врач-диетолог, нутрициолог:

Делайте акцент обязательно на белке, потому как во время заболевания белок активно теряется. Это мясо, рыба, птица, яйца. Белки растительного происхождения также должны присутствовать в рационе – это орехи, семена, бобовые, некоторые овощи, например, авокадо – прекрасный источник. Жиры также необходимы в рационе, потому что наши легкие состоят из мелких пузырьков альвеол, в строении которых принимают участие вот эти жиры. Это сливочное мало, топленое, растительные жиры, сало, жирное мясо, рыба, кунжутное масло, масло тыквенной семечки.

Зеленый пакет с овощами и фруктами – маст-хэв на столе переболевших. Наведут в организме генеральную уборку и помогут избавиться от токсинов. Витамин С обеспечит вишня, шиповник, зелень. Магний ищите в какао, сухофруктах, орехах и бананах. В постковидном меню он на первых строчках. Обеспечит стрессоустойчивость и нормальный настрой. Только не травите его сладким – одна молекула сахара выводит 70 магния.

Катерина Давыдова:

Ковид максимально снижает уровень железа, то есть если мы посмотрим биохимический анализ крови переболевших пациентов, уровень ферритина (он показывает депо железа) достаточно снижается либо повышается, потому что это белок острой фазы и он говорит о воспалении. Нужно делать акцент на продукты, богатые железом – красное мясо, субпродуткы, рыба, яйца, бобовые, орехи, семена. Достаточно большой спектр продуктов.

Еще вчера уплетали сыр, а сегодня воротите нос? Коронавирус сбивает настройки вкуса и запаха, наносит огромный удар по центральной нервной системе, беспощадно стирает из памяти гастрокарту. Но не так страшен черт, как его малюют. Пополните свою аптечку витаминами В9 и В12. Пропишите в холодильнике больше зеленых овощей, кисломолочных продуктов, и аномалии как рукой снимет.

Катерина Давыдова:

80 % иммунокомпетентных клеток находится в кишечнике, и за счет снижения этого кишечного иммунитета происходит дисбаланс, развивается воспалительное заболевание пищеварительной системы. И здесь важно восстановить микрофлору, она восстанавливается за счет пребиотиков – это такая пища для бактерий. Это кисломолочные продукты, ферментативные, квашеная капуста, ферментированная свекла, моченые огурцы, бочковые яблоки или чеснок, вымоченные орехи и семена, инулин либо цикорий.

Пить витаминно-минеральный коктейль нужно с чувством, толком, расстановкой. Коронавирус крадет железо, и если у вас изначально анемия, перебарщивать с цинком точно не стоит – это может вызвать конфликт металлов. Не лишним будет проконсультироваться у врача, но есть золотая середина.