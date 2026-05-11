«Необходимо повышать уровень бытовой культуры». Протоиерей рассказал об акции «Я и моя семья – без сквернословия»

С 11 по 15 мая в Беларуси проходит акция с говорящим названием «Я и моя семья – без сквернословия». Она приурочена ко Дню Семьи. Какие мероприятия пройдут в эти дни, рассказал наш гость.

Протоиерей Павел Сердюк, председатель Синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской Православной Церкви:

Сквернословие, конечно же, является грехом, потому что эта лексика весьма эмоционально окрашена, мягко говоря. Во-вторых, подавляющее большинство терминов так или иначе вращается вокруг репродуктивной системы человека. Это очень интересный философский аспект имеет, поскольку всегда, если мы посмотрим другие культуры, культы плодородия, они связаны были тоже с половой системой, с половыми отношениями. Это зачатие жизни новой, это распространение человечества в мире, и поэтому вот эта репродуктивная сила в сквернословии просто нивелируется. Через этот аспект сквернословия, конечно же, мы унижаем достоинство другого человека. Его обесцениваем. Причем обесцениваем с самого начала, с момента его зачатия.

Задача акции – очистить пространство своей жизни, а для нас семья является нашим подлинным ресурсом. Это последняя крепость, то с чего начинается общество. И более того, что мы видим, что сегодня происходит трансформация социальная в планетарном масштабе, что семья объявляется неким институтом социальным необязательным. Это влечет за собой целую цепочку и других проблем. Сама акция носит характер, прежде всего, внутренний. Нам необходимо повышать уровень бытовой культуры.