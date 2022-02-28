«Необходимо будет уплатить единый налог». Как легально работать репетитором в Беларуси?

Индивидуальное обучение по всем направлениям. Наверняка, вы уже не раз слышали подобную рекламу. И здесь нет ничего удивительного. Репетиторство в наше время – отличный способ разнообразить трудовые будни. В выигрыше обе стороны. Ученик совершенствует свои знания, а учитель, благодаря своему мастерству, получает дополнительную финансовую подушку безопасности.

Алеся Терешкова, заведующий Минской областной юридической консультацией №5:

Репетиторство – это консультационные услуги по учебным предметам и дисциплинам. Репетиторство нужно отличать от обучения, то есть обучение – это освоение новых программ, навыков, а репетиторство – это когда вам помогают в освоении учебной программы. Прежде чем покорять бизнес-просторы, познакомьтесь с налоговым законодательством. Если заниматься с учениками планируете самостоятельно, то регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно. Алеся Терешкова:

Если вы принимаете каких-то наемных работников, тогда нужно оформлять ИП.

Шаг третий. Не забудьте также подать и письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту жительства. В нем необходимо указать период, в течение которого будут оказываться репетиторские услуги. Алеся Терешкова:

Вас поставят на учет, выдадут извещение, необходимо будет уплатить единый налог. Единый налог платится за те месяцы, когда будет осуществляться деятельность. Платится он не позднее дня, предшествующего дню начала деятельности. То есть сначала вы платите налог, а потом приступаете к деятельности. Его размер зависит от того, в какой местности проживает гражданин и оказывает репетиторские услуги, а также есть ли льгота. Если налог не будет уплачен, то налоговая его насчитает, его необходимо будет оплатить. Если такое повторится, то он будет в пятикратном размере.