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Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет

19 апреля 2022 06:51
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Новости Беларуси. 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, участнику прорыва и снятия блокады Ленинграда подполковнику в отставке Василию Шишову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет-1

С юбилеем ветерана поздравили военные. Когда началась Великая Отечественная война, Василий Шишов был в шестом классе. В 1944-м ушел на фронт связистом.  

Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет-4

Помогал прикрывать Ленинград от налетов немецкой авиации. С юбилеем ветерана поздравил личный состав 86-й бригады связи.  

Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет-7

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:  
Мы, участники Великой Отечественной войны, очень рады, что мы передали эстафету уже нашим молодым. Вам уже, вы приняли от нас эстафету, и вы эту эстафету несете достойно. Берегите нашу страну. Наш Президент много сделал, чтобы наша Беларусь была прекрасна.  

Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет-10

Василий Петрович и сегодня в строю. Он часто встречается с молодым поколением, для которого проводит уроки мужества.  

# Ветеран войны # общество # Василий Шишов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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