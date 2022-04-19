Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Ветерану ВОВ Василию Шишову – 95 лет

Новости Беларуси. 95 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, участнику прорыва и снятия блокады Ленинграда подполковнику в отставке Василию Шишову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем ветерана поздравили военные. Когда началась Великая Отечественная война, Василий Шишов был в шестом классе. В 1944-м ушел на фронт связистом.

Помогал прикрывать Ленинград от налетов немецкой авиации. С юбилеем ветерана поздравил личный состав 86-й бригады связи.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы, участники Великой Отечественной войны, очень рады, что мы передали эстафету уже нашим молодым. Вам уже, вы приняли от нас эстафету, и вы эту эстафету несете достойно. Берегите нашу страну. Наш Президент много сделал, чтобы наша Беларусь была прекрасна.