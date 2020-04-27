Немотивированная агрессия: почему возникает и как справиться

Словно с цепи сорвались. Искры из глаз. Необоснованная агрессия превращает нас в животных. Нередко внутренний дикий зверь просыпается и в Кристине.
Словно с цепи сорвались. Искры из глаз. Необоснованная агрессия превращает нас в животных. Нередко внутренний дикий зверь просыпается и в Кристине.
Кристина Власова:
Бывают, действительно, такие дни, когда просыпаешься с утра и не понимаешь, почему, откуда накатывает такая непонятная злость. Вроде бы, всё нормально, всё, как всегда. Но как будто из-за погоды, из-за каких-то других событий. Не знаешь, что с этим даже делать.
Но какими бы внезапными вспышки агрессии не казались, психологи уверяют: нет дыма без огня.
Марина Прохорова, психолог:
Беспричинной агрессии не бывает. Даже, если кажется, что она внезапная, из ниоткуда, всё хорошо, всё благополучно – обязательно нужно исследовать, что происходило накануне. Были какие-то ситуации, где человек вовремя не отреагировал, какие-то чувства накапливал, подавлял в течение какого-то времени. Соответственно, они, дойдя уже до какого-то предела, приобретают большие масштабы.
Протест, грусть, негодование, раздражение, неудовлетворённость, ярость. И вот он – взрыв эмоций! Но многие тушат пожар, не давая ему разгореться, например, в семейных отношениях.
Марина Прохорова:
У мужчины с женой могут быть сложности, банально люди могут не совпадать во взглядах, в той же сексуальной активности. Но есть уважение друг к другу и тогда я, например, как мужчина, выбираю не давить на супругу либо быть более деликатным с ней. И тогда я начиная подавлять свои потребности.
Скрывая злобу за маской сдержанности, агрессия приобретает форму пассивной, и часто выражается в подколках и язвительных замечаниях. Но сложнее всего справиться с внутренней бурей чувств личности с заниженной самооценкой.
Марина Прохорова:
Кажется, что весь мир, неважно, вообще, кто, лучше его, успешнее и так далее. И тогда будет накапливаться неудовлетворённость, какие-то уже обиды. Такая агрессия – безликая, она просто распространяется на всю массу. Человек будет находить какой-то безопасный для него способ выразить эту агрессию. Он будет находить человека, который слабее, возможно.
Выпустить пар, когда накипело, можно экологичными способами.
Марина Прохорова:
Самое лучшее – это попробовать назвать вещи своими именами. То есть не доводить это состояние до максимальной точки кипения.
У людей также существует иллюзия, что если я вдруг начну выражать свою агрессию, то я просто сотру человека в порошок. На самом деле, люди не рассыпаются, ничего с ними не происходит, они вполне адекватны. Если у них всё в порядке с границами, то граница будет тут же выставлена и вполне себе диалог будет продуктивен.
Самое время выбросить багаж ненужных эмоций. Освободите место в душе для новых и светлых чувств.