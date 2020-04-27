Немотивированная агрессия: почему возникает и как справиться

Словно с цепи сорвались. Искры из глаз. Необоснованная агрессия превращает нас в животных. Нередко внутренний дикий зверь просыпается и в Кристине.

Кристина Власова:

Бывают, действительно, такие дни, когда просыпаешься с утра и не понимаешь, почему, откуда накатывает такая непонятная злость. Вроде бы, всё нормально, всё, как всегда. Но как будто из-за погоды, из-за каких-то других событий. Не знаешь, что с этим даже делать.

Но какими бы внезапными вспышки агрессии не казались, психологи уверяют: нет дыма без огня.

Марина Прохорова, психолог:

Беспричинной агрессии не бывает. Даже, если кажется, что она внезапная, из ниоткуда, всё хорошо, всё благополучно – обязательно нужно исследовать, что происходило накануне. Были какие-то ситуации, где человек вовремя не отреагировал, какие-то чувства накапливал, подавлял в течение какого-то времени. Соответственно, они, дойдя уже до какого-то предела, приобретают большие масштабы.

Протест, грусть, негодование, раздражение, неудовлетворённость, ярость. И вот он – взрыв эмоций! Но многие тушат пожар, не давая ему разгореться, например, в семейных отношениях.