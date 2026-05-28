Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане

Главные деловые события года на пространстве ЕАЭС. Менее часа остается до старта пленарного заседания Евразийского экономического форума в Астане. В Конгресс-центре ЭКСПО завершаются последние приготовления. В центре внимания будут вопросы глобальной цифровой гонки и развития искусственного интеллекта. С трибуны масштабного саммита выступит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси прибыл в Астану с двухдневным рабочим визитом. Глава нашего государства представит ключевые приоритеты Минска в сфере высоких технологий. Речь пойдет о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства. Александр Лукашенко также поделится успешными кейсами отечественных предприятий, которые уже внедрили искусственный интеллект в работу. Пока главный зал заседаний находится в ожидании лидеров государств ЕАЭС, в кулуарах уже идет активная практическая работа. Для нашей страны Казахстан – один из ключевых и проверенных временем партнеров в регионе. Товарооборот Минска и Астаны демонстрирует рекордные показатели, причем стороны уходят от простой купли-продажи к глубокой локализации производств.