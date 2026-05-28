Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Казахстане

Главные деловые события года на пространстве ЕАЭС. Менее часа остается до старта пленарного заседания Евразийского экономического форума в Астане. В Конгресс-центре ЭКСПО завершаются последние приготовления. В центре внимания будут вопросы глобальной цифровой гонки и развития искусственного интеллекта. С трибуны масштабного саммита выступит Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси прибыл в Астану с двухдневным рабочим визитом. Глава нашего государства представит ключевые приоритеты Минска в сфере высоких технологий. Речь пойдет о совместных IT-проектах в ЕАЭС и цифровизации производства. Александр Лукашенко также поделится успешными кейсами отечественных предприятий, которые уже внедрили искусственный интеллект в работу. Пока главный зал заседаний находится в ожидании лидеров государств ЕАЭС, в кулуарах уже идет активная практическая работа.
Для нашей страны Казахстан – один из ключевых и проверенных временем партнеров в регионе. Товарооборот Минска и Астаны демонстрирует рекордные показатели, причем стороны уходят от простой купли-продажи к глубокой локализации производств.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
То, что касается торгово-экономического сотрудничества, то мы в прошлом году очень серьезно поработали: плюс 22 %. Экспорт превысил миллиард долларов впервые в истории. В этом году за первый квартал динамика положительная – уже по итогам трех месяцев экспорт вырос на 16,1 %. Причем растет и сельское хозяйство, поставки продовольствия, промышленные товары. Успешно работают сборочные производства тракторов Belarus, комбайнов «Гомсельмаш», лифтового оборудования. Казахстанский бизнес смотрит с интересом на нашу страну. И это подтверждает то, что делегация более 40 человек будет присутствовать на следующей неделе на выставке «Белагро». Пройдет II Белорусско-Казахстанский аграрный форум, состоится встреча в Министерстве сельского хозяйства.
Масштабный диалог в Астане продолжится и завтра. Ключевым событием 29 мая станет заседание Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Лидеры «пятерки» рассмотрят около двух десятков стратегических вопросов. Основной акцент сделают на развитии внешнеэкономических связей, реализации кооперационных проектов, оптимизации таможенного регулирования и использовании искусственного интеллекта. Переговоры президентов пройдут как в узком кругу, так и в расширенном составе с участием партеров по объединению.