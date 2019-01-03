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Более 380 единиц техники выведено на уборку снега в Минске

03 января 2019 08:44
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Новости Беларуси. Ночной снегопад не повлиял на дорожную обстановку. В эти минуты в Минске фиксируются лишь двухбалльные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 380 единиц техники выведено на уборку снега в Минске-1

Движение на дорогах свободное, роста ДТП не отмечается. На уборку снега в городе выведено более 380 единиц техники. На дороги уже высыпано около 1200 тонн противогололедных реагентов.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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