Более 380 единиц техники выведено на уборку снега в Минске

Новости Беларуси. Ночной снегопад не повлиял на дорожную обстановку. В эти минуты в Минске фиксируются лишь двухбалльные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночной снегопад не повлиял на дорожную обстановку. В эти минуты в Минске фиксируются лишь двухбалльные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Движение на дорогах свободное, роста ДТП не отмечается. На уборку снега в городе выведено более 380 единиц техники. На дороги уже высыпано около 1200 тонн противогололедных реагентов.