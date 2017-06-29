Новости Беларуси. Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости. Массовые торжества запланированы во всех районах столицы и будут проводиться в установленных городскими властями местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием станет военный парад. Он начнется у стелы в 10 утра. Вечером там же пройдет гала-концерт «Беларусь маладая мая» и патриотическая акция «Споем гимн вместе». А вот основные народные гулянья развернутся на площадке у Дворца спорта и на территории Верхнего города.

Традиционно в преддверии Дня Независимости будут усилены меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности минчан. Так, на подходах к местам гуляний будет организована работа 130 пунктов пропуска.