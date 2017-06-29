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Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости

29 июня 2017 14:54
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Новости Беларуси. Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости. Массовые торжества запланированы во всех районах столицы и будут проводиться в установленных городскими властями местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием станет военный парад. Он начнется у стелы в 10 утра. Вечером там же пройдет гала-концерт «Беларусь маладая мая» и патриотическая акция «Споем гимн вместе». А вот основные народные гулянья развернутся на площадке у Дворца спорта и на территории Верхнего города.

Традиционно в преддверии Дня Независимости будут усилены меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности минчан. Так, на подходах к местам гуляний будет организована работа 130 пунктов пропуска.

Более 40 праздничных мероприятий пройдет в Минске в День Независимости-1

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Всего определено более 40 мест проведения праздничных мероприятий. Они строго определены, в них усилены меры безопасности. Также в усиленном режиме будет работать служба охраны правопорядка, медицинская служба. Установившиеся погодные условия к этому располагают. Поэтому прошу минчан заранее ознакомиться с местом расположения контрольно-пропускных пунктов, схемами расположения трибун и точками проведения массовых мероприятий.

Безусловно, главной целью проведения мероприятий является комфортное, праздничное настроение и безопасность людей.

Кульминацией праздника станет салют. Его можно будет увидеть сразу в шести точках столицы. Первые залпы будут даны за час до полуночи.

# общество # Фотофакт # Игорь Юркевич # День Независимости

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