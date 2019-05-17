Некоторые детские лагеря переходят на пять смен. Почему?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения – Валерий Нафранович.
Когда вы планируете запустить оздоровительные лагеря?
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Приёмка оздоровительных лагерей должна где-то осуществиться 24-25 мая. Мы планируем уже все лагеря запустить до 7 июня. Дневные лагеря, которые будут организованы на базе школ, мы планируем открыть 3 июня.
Те, кто планирует отдохнуть в Минске, сколько, вообще, есть лагерей? Много детей могут провести летние каникулы в лагере?
Валерий Нафранович:
Этим летом мы планируем оздоровить более 68,5 тысяч детей, которые будут направлены в 31 загородный оздоровительный лагерь. Будет открыто около 400 лагерей с дневным пребыванием и около 200 палаточных лагерей. Мы выходим уже на тот уровень, когда количество детей в загородных условиях, в которых будут отдыхать, составит около 60%, а лагеря с дневным – где-то около 40%. Отдых именно в загородных лагерях более активный, продуктивный и имеет более оздоровительный эффект.
Какие новшества будут в этом году?
Валерий Нафранович:
Мы стараемся с каждым годом увеличивать количество детей. Раньше было 3-4 смены, сейчас ряд оздоровительных лагерей переходит на пять смен. Это позволит и больше детей направить в оздоровительные лагеря, количество детей в летний период увеличить.
Нужно ли строить новые лагеря?
Валерий Нафранович:
Потребность в оздоровлении, будем считать, что на 100% удовлетворяем, но на следующий год мы планируем, возможно, открыть ещё два новых лагеря.