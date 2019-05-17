Некоторые детские лагеря переходят на пять смен. Почему?

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: Приёмка оздоровительных лагерей должна где-то осуществиться 24-25 мая. Мы планируем уже все лагеря запустить до 7 июня. Дневные лагеря, которые будут организованы на базе школ, мы планируем открыть 3 июня.

Те, кто планирует отдохнуть в Минске, сколько, вообще, есть лагерей? Много детей могут провести летние каникулы в лагере?

Валерий Нафранович:

Этим летом мы планируем оздоровить более 68,5 тысяч детей, которые будут направлены в 31 загородный оздоровительный лагерь. Будет открыто около 400 лагерей с дневным пребыванием и около 200 палаточных лагерей. Мы выходим уже на тот уровень, когда количество детей в загородных условиях, в которых будут отдыхать, составит около 60%, а лагеря с дневным – где-то около 40%. Отдых именно в загородных лагерях более активный, продуктивный и имеет более оздоровительный эффект.