В Могилёвской области привиты более 216 тысяч человек. Какая ситуация с инфицированными в больницах?

Новости Беларуси. Возрастают темпы вакцинации. В Могилевской области более 216 тысяч человек уже прошли полный курс вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти все прививочные кабинеты в поликлиниках работали и в минувшие выходные. Были открыты также дополнительные пункты. Они разместились в пяти самых крупных торговых центрах города, а также на железнодорожном вокзале. Выездные пункты пользуются популярностью среди могилевчан и дают заметный прирост. Сегодня это единственный надежный способ защиты от COVID-19, который гарантированно защищает от тяжелого течения заболевания. Риск госпитализации снижается почти в 30 раз.

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной больницы:

Когда к нам поступают в крайнем тяжелом состоянии, то практически все выполняют то, что нужно выполнять. И уже не до того, что маски носить, и не до разговоров. Потому что дыхательная недостаточность настолько выраженная, что снижается сатурация даже во время разговора, то есть при любой малейшей физической нагрузке. Настолько высокая потребность в кислороде. На данный момент вакцинированных здесь нет.