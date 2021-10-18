Прямой эфир

В Могилёвской области привиты более 216 тысяч человек. Какая ситуация с инфицированными в больницах?

18 октября 2021 06:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возрастают темпы вакцинации. В Могилевской области более 216 тысяч человек уже прошли полный курс вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвской области привиты более 216 тысяч человек. Какая ситуация с инфицированными в больницах?-1

Почти все прививочные кабинеты в поликлиниках работали и в минувшие выходные. Были открыты также дополнительные пункты. Они разместились в пяти самых крупных торговых центрах города, а также на железнодорожном вокзале. Выездные пункты пользуются популярностью среди могилевчан и дают заметный прирост. Сегодня это единственный надежный способ защиты от COVID-19, который гарантированно защищает от тяжелого течения заболевания. Риск госпитализации снижается почти в 30 раз.

В Могилёвской области привиты более 216 тысяч человек. Какая ситуация с инфицированными в больницах?-4

Валерий Печерский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Могилевской областной больницы:
Когда к нам поступают в крайнем тяжелом состоянии, то практически все выполняют то, что нужно выполнять. И уже не до того, что маски носить, и не до разговоров. Потому что дыхательная недостаточность настолько выраженная, что снижается сатурация даже во время разговора, то есть при любой малейшей физической нагрузке. Настолько высокая потребность в кислороде. На данный момент вакцинированных здесь нет.

В Могилёвской области привиты более 216 тысяч человек. Какая ситуация с инфицированными в больницах?-7

В связи с подъемом заболеваемости в Могилевской областной больнице во время четвертой волны коечный фонд пришлось увеличить.

# Коронавирус # общество # Валерий Печерский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустые прилавки и газ почти по цене золота. Справятся ли Украина и ЕС с кризисом и какая здесь роль Беларуси?
17 октября 2021 19:01

Пустые прилавки и газ почти по цене золота. Справятся ли Украина и ЕС с кризисом и какая здесь роль Беларуси?

Виктор Саевич: коллективный Запад перестаёт быть коллективным. Сейчас каждый выживает сам по себе
17 октября 2021 18:50

Виктор Саевич: коллективный Запад перестаёт быть коллективным. Сейчас каждый выживает сам по себе

Политолог: «Если Беларусь будет выдвигать политические требования, основная часть граждан Украины их поймёт и одобрит»
17 октября 2021 18:47

Политолог: «Если Беларусь будет выдвигать политические требования, основная часть граждан Украины их поймёт и одобрит»