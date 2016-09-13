День рождения БРПО: юных белорусов 13 сентября приняли в пионеры на площади Государственного флага

Новости Беларуси. День рождения белорусской пионерской организации. Сегодня это одна из самых массовых молодёжных организаций в стране.

В её рядах – почти 700 тысяч школьников.

Наиболее активные из них приехали в Минск. Здесь прошла линейка. На Площади флага ребята произнесли торжественное обещание. А самым юным впервые повязали красно-зелёные галстуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без костров – сегодня, во всяком случае, – и днём. Но всегда готовы быть пионерами. В свой день рождения БРПО собрала самых активных: 500 школьников со всей страны. Они приехали в Минск, чтобы, в том числе, сказать эти слова.

Пионеры:

Торжественно обещаю любить свою Родину!

Среди них – и маленький Арсений, школьник из города Барановичи. Его 13 сентября приняли в пионеры. В красно-зелёном галстуке он, кажется, только сейчас действительно понял, кто такой пионер. И зачем он нужен.

Арсений Пась, пионер:

Надо быть честным, надо быть всегда готовым постоять за свою Родину. И всегда надо любить свою Родину.

В пионеры принимали 95 человек.

Повязывали галстуки школьникам взрослые: спортсмены, чиновники, ветераны. Что называется, преемственность поколений.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Я очень рад, что сегодня встречаюсь с ребятами. Я хочу, чтобы они были патриотами нашей страны. И, судя по тому, как они давали торжественно присягу, так и будет.

А затем стартовал самый красочный этап праздника. Малыши рисовали природу. Как в песне – мелом, на асфальте. Это, кстати, было одним из поручений.

Евгений Казаков, пионер:

Мы нарисовали дерево, солнце, радугу. Беларусь мы нарисовали!

Пионерия существует в 11 странах мира.

В Беларуси она растёт и развивается больше, чем где бы то ни было. У нас действует 3500 пионерских дружин. А в октябрята и пионеры вступают в каждой школе.

Виктория Меннанова, председатель Центрального совета ОО «Белорусская республиканская пионерская организация»:

Белорусская пионерия сохраняет традиции пионерской организации. Но вместе с тем мы идём в ногу со временем. Наши ребята активно интересуются работой в социальных сетях. У нас активно действует наш собственный интернет-портал.

В 2017 году – в мае – в стране пройдёт Международный слёт пионеров.

И слова «Будь готов! Всегда готов!» прозвучит на разных языках. В организации этим гордятся. Ведь для дружбы расстояние не помеха.