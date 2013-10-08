Неделя матери стартовала 8 октября в Беларуси

Новости Беларуси. Неделя матери начинается 8 октября в Беларуси. В ближайшие семь дней пройдет традиционное чествование женщин-матерей в трудовых и профсоюзных коллективах. Состоятся торжественные приемы в рай- и облисполкомах. Будут организованы встречи с участницами Великой Отечественной войны, вдовами и матерями погибших воинов-интернационалистов, матерями нынешних солдат.

В детских садах и школах проведут уроки мира и мужества, а также различные праздничные мероприятия: концерты, конкурсы, выставки детского творчества, кулинарного искусства. Кроме того, в кабинетах планирования семьи и детских консультациях пройдут Дни открытых дверей, а молодых мам в роддомах поздравят с рождением первенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финиширует Неделя 14 октября богослужениями «За здравие всех матерей Беларуси». Добавлю, по данным последней переписи населения, в нашей стране насчитывается более 2,5 миллиона семей.