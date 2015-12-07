Неделя белорусской кухни в Минске: более 100 заведений предложат традиционные блюда по одной цене

Новости Беларуси. Кухня с национальным колоритом. Драники, бульбяники, творожники и не только. В Минске 7 декабря начинается Неделя белорусской кухни. Ряд традиционных блюд по одной цене и единому рецепту предложат более 100 столичных ресторанов, баров и кафе.

Это не первая попытка популяризации национальной кухни. Меню каждый раз обновляют. Главные условия – доступная цена и строгое соответствие исконно белорусским рецептам. Акция продлится до 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.