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Неделя белорусской кухни в Минске: более 100 заведений предложат традиционные блюда по одной цене

07 декабря 2015 07:04
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Новости Беларуси. Кухня с национальным колоритом. Драники, бульбяники, творожники и не только. В Минске 7 декабря начинается Неделя белорусской кухни. Ряд традиционных блюд по одной цене и единому рецепту предложат более 100 столичных ресторанов, баров и кафе.

Это не первая попытка популяризации национальной кухни. Меню каждый раз обновляют. Главные условия – доступная цена и строгое соответствие исконно белорусским рецептам. Акция продлится до 13 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Еда

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