Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.

Африканские страусы на удивление хорошо себя чувствуют даже в нестабильном белорусском климате.

С птицами на ферме легко уживаются зубастые нутрии, вьетнамские свинки, настоящие дикие кабаны и величественные пятнистые олени!

Таких редко найдёшь в живом уголке или на птичьей выставке, уверяет управляющий: цесарки, фазаны, павлины, редкие утки, гуси, куры, индюки,

Страусы тут – не только диковинная птица, но и выгодный бизнес! Огромные яйца разбирают поклонники деликатесов, остальные поступают в инкубатор и в скором времени пополнят страусиное стадо.

Воинственно настроенные птицы далеко не каждого готовы подпустить к себе близко. Одно такое яйцо весит целых 2 килограмма и может заменить сразу 30 куриных!