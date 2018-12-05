Пятнистые олени, вьетнамские свинки и страусы. Побывали на ферме с экзотическими животными

Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.
Ежегодно тысячи туристов приезжают в фермерское хозяйство «Птичий мир» в Слуцком районе, чтобы познакомиться поближе с причудливым пернатыми.
Таких редко найдёшь в живом уголке или на птичьей выставке, уверяет управляющий: цесарки, фазаны, павлины, редкие утки, гуси, куры, индюки,
перепёлки, но главная гордость этого успешного зообизнеса – черные африканские страусы.
С птицами на ферме легко уживаются зубастые нутрии, вьетнамские свинки, настоящие дикие кабаны и величественные пятнистые олени!
Африканские страусы на удивление хорошо себя чувствуют даже в нестабильном белорусском климате.
На птичьем дворе обитают 30 гигантских птиц. Средний вес каждой – 20 килограммов, рост – 2,5 метра!
Любимое белорусское лакомство экзотических исполинов – обыкновенное зерно.
Страусы тут – не только диковинная птица, но и выгодный бизнес! Огромные яйца разбирают поклонники деликатесов, остальные поступают в инкубатор и в скором времени пополнят страусиное стадо.
Воинственно настроенные птицы далеко не каждого готовы подпустить к себе близко. Одно такое яйцо весит целых 2 килограмма и может заменить сразу 30 куриных!