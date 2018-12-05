Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Пару лет назад Владимир Рабков сменил небоскрёбы мегаполиса и кресло управленца на деревенский дом и тысячи ленивых подопечных.

В деревне Долгиново Гродненской области, в 150 км от столицы расположена улиточная ферма «Ратов».

На экспериментальном участкее они проходят очистку туманом в режиме лечебного голодания.

Сейчас от клиентов отбоя нет! Рестораны премиум-класса вырывают белорусских улиток с руками. Чтобы вырастить такого моллюска, нужны три года.

Бургундские улитки – это звучит гордо. Но наших просторах европейский деликатес хорошо знают под другим псевдонимом – виноградные. Они неприхотливы – едят и родные белорусские яблочки.

Владимир Рабков, фермер: У них сейчас режим голодания – они опустошаются, моются, постоянно под влагой находятся.

Владимир Рабков:

Сначала чесали затылок, смеялись. Некоторые соседи попробовали, и уже потом поняли, что это – деликатес.

Кроме зелени и фруктов, хозяин готовит специальный комбикорм. Кукуруза, горох, ячмень, пшеница и улиточное лакомство – мел. Его добавляют для укрепления панциря. За день рогатые питомцы съедают 15 кг такого угощения.