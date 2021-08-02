«Небо связало раз и навсегда». Как День десантника становится по-настоящему семейным праздником
Новости Беларуси. Нет стихии, огня, воды, земли или воздуха, что не покорились бы силам специальных операций Беларуси. 2 августа по всей стране отмечает свой праздник одно из самых элитных и надежных подразделений белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Меньше чем через месяц в Бресте примут два конкурса международных армейских игр. Для самых метких – «Снайперский рубеж» и конкурс спецназа «Полярная звезда». Стать участником и продемонстрировать свои навыки в мирное время – одна из целей каждого военнослужащего.
Владимир Симончик, начальник информационного центра 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Срочная служба с начала призывной кампании насчитывает более тысячи человек. Но дело в том, что, так как бригада очень популярная и наше государство делает все для популяризации и развития Вооруженных Сил, сразу после полугода службы значительная часть военнослужащих остается на службе по контракту. Есть очень большие преференции.
Александр Богданович, военнослужащий 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады:
Конечно, уже понял, почему никто кроме нас. Потому что они в воздухе, они на земле, они в воде и они везде. Потому что десантники – это действительно те солдаты и офицеры, которые могут выполнить любую задачу в любых условиях.
В этот день в свои родные части приходят те, кто никогда не станет бывшим. Военнослужащих разных лет объединяет не только голубой берет, но и дух десантного братства. Праздник поистине стал семейным, для многих отцов важно быть примером.
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Андрей Пузач, военнослужащий запаса:
Бывших не бывает, это правда. Небо связало раз и навсегда. Тяга к небу будет присутствовать постоянно. Один раз попав в небо, человек будет постоянно хотеть туда вернуться. Слава ВДВ! С праздником, ребята!
С любых высот – в любое пекло. Крылатые пехотинцы всегда стоят на страже безопасности страны и в любую минуту готовы встать на ее защиту. Ведь никто, кроме них.