Новости Беларуси. Визовые центры в Беларуси частично возобновили прием документов от населения. Сейчас консульский и сервисный сбор от клиентов они принимают только в рублях, а не в валюте, как это было раньше.

О временном прекращении приема документов от физлиц визовые центры заявили во вторник. Мера была связана с введенным ограничением Нацбанка на оплату консульских сборов в валюте.

Сейчас доллары и евро за оказанные услуги могут принимать только дипломатические и иные официальные представительства зарубежных государств в Беларуси. Визовые центры таковыми не являются. Таким образом, им потребовалось дополнительное время для согласования новых условий работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.