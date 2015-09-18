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Визовые центры в Беларуси частично возобновили прием документов от населения

18 сентября 2015 10:24
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Новости Беларуси. Визовые центры в Беларуси частично возобновили прием документов от населения. Сейчас консульский и сервисный сбор от клиентов они принимают только в рублях, а не в валюте, как это было раньше.

О временном прекращении приема документов от физлиц визовые центры заявили во вторник. Мера была связана с введенным ограничением Нацбанка на оплату консульских сборов в валюте.

Сейчас доллары и евро за оказанные услуги могут принимать только дипломатические и иные официальные представительства зарубежных государств в Беларуси. Визовые центры таковыми не являются. Таким образом, им потребовалось дополнительное время для согласования новых условий работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выезд за границу

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