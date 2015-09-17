Полезные советы. Как правильно ухаживать за зонтом?

Вот и наступил сезон дождей, поэтому с дальних плок мы достаем зонтики, которые для нас теперь будут одной из важных деталей экипировки.

Конечно, хочется, чтобы любимый и удобный зонтик послужил нам как можно дольше. Но для этого нужно за ним ухаживать.

Самое важное - правильно сушить зонт. Вы должны помнить, что зонт при сушке никогда нельзя раскрывать до конца. В развернутом виде влажный купол растягивается и расшатываются спицы.

Дождевая вода содержит немало примесей, которые оставляют разводы на зонтике. Поэтому их нужно стирать по мере необходимости.

Поэтому достаточно намочить зонтик в полузакрытом положении в теплой мыльной воде, а затем - раскрыть и ополоснуть под душем.

Если зонт не отстирывается обычными средствами, или на нем появились пятна, попробуйте его очистить раствором из воды и уксуса в соотношении 1/1. Можете попробовать чистить зонт и мягкой щеткой, смоченной в спирте.

А ещё порыжевшую ткань чёрного зонтик ачистят отваром крепкого чая или листьями плюща.

И на последок запомните: никогда не кладите зонт на дно сумки. Под тяжёлыми вещами, спицы гнутся и быстро поломаются.

Регулярно проветривайте ваш зонт. Периодически мойте цпицы и смазывайте их машинным маслом.