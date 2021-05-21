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Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?

21 мая 2021 15:27
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Новости Беларуси. В Беларуси проводится масштабный мониторинг продовольственных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Навести порядок в работе этих народных торговых объектов и обеспечить свободный доступ на них фермерам потребовал Александр Лукашенко, посещая накануне фермерский рынок под Минском.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-1

На соответствие требованиям XXI века торговые ряды Гомеля вместе со специалистами Госконтроля оценил корреспондент Александр Добриян.

Несмотря на пасмурную погоду, базарный день в разгаре. Дождь не пугает ни продавцов, ни покупателей.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-4

– Здравствуйте. Комитет государственного контроля. Мы проводим у вас мониторинг на рынке. Хотела бы задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, все ли вас устраивает на этом рынке? 
– Здравствуйте. Ну, вроде бы да.

Татьяна с мужем приезжают из соседней Речицы торговать на этот гомельский рынок почти каждый день.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-7

Татьяна, жительница Речицы:
Детей надо растить, надо учить – везде все надо. Садим родительский огород, выращиваем вот огороднину и продаем. И часто продаем. А что ж делать? Жить-то надо.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-10

Рынок открыт для всех. Это подтверждают и пенсионерки на соседнем ряду.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-13

Екатерина Богрова, жительница Гомеля:
У меня дачный участок в деревне Зябровка. Там выращиваем, привозим – к пенсии подработать, чтобы не сидеть на лавочке, пенсию заработать и еще получить копеечку какую. У нас постоянные покупатели. Мы никого не обманываем, у нас чистая продукция. К нам приходят, покупают, даже и спасибо говорят.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-16

Овощи, фрукты, мясо, молоко, мед, рассада. Рядом с фермерами – дачники и крупные сельхозпроизводители. По ассортименту рынок даст фору любому супермаркету, а зачастую и по качеству, и по цене. Универсальные рынки – фактически единственный выход для мини-производителей, которым ни за что не попасть на прилавки торговых сетей.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-19

Александр Добриян, корреспондент:
Редис, лучок, укропчик, петрушка. Все всегда свежее и у проверенного продавца. А еще живое общение и возможность поторговаться. Причины, по которым покупатели выбирают такой рынок, не меняются уже многие годы.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-22

Светлана Бычкова, жительница Гомеля:
Во-первых, ближе. Ну, и тут знакомых много. Качество есть. Уже знаем лица, у кого покупаем. И нас знают, и мы знаем, что товар хороший.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-25

Анна Камшук, жительница Гомеля:
Это домашнее, это вкусно, как правило, свежее плюс. Всегда в почете, мне кажется.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-28

Именно на контроль качества делал упор и Александр Лукашенко, посещая фермерский рынок в Минском районе. И здесь, в отличие от доступности, есть вопросы. Впрочем, недочеты для торговли стандартные: нарушение температурных режимов, отсутствие ценников и другой информации о товаре.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-31

Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:
Есть нарекание к индивидуальным предпринимателям и частным унитарным предприятиям, которые держат свои точки на рынке. Потому что они все-таки немножко забывают, что на них распространяются все те же правила, что и на торговые объекты: что надо иметь ценники на товары, надо иметь документы на месте, которые подтверждают, что их продукция безопасна для населения.

Вы знаете, немножко, я думаю, наши покупатели уже привыкли, что на рынках ничего не меняется. Наверное, считают, что так должно и быть. Но если мы сравним тот рынок, на котором побыл Президент, с рынками Гомеля, конечно, мы четко понимаем, что они очень сильно отстают от современных требований. Хотелось бы, чтобы собственники рынков задумались об этом и приводили их в надлежащее состояние. Даже элементарные вещи. Сегодня идет дождь, асфальтовое покрытие очень старое, где-то выбоины, ямы, и из-за луж просто нет возможности подступиться к каким-то торговым местам, торговым рядам.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-34

Меняться нужно, в администрации рынка это понимают, однако перемены стоят денег. При цене торгового места на рынке всего 2 рубля за погонный метр в день, сегодня нередко мы слышали, что и это дорого.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-37

Юрий Сочилович, заведующий рынком:
Естественно, если мы сейчас проведем определенные затраты и построим большой торговый центр, то стоимость места вырастет. Поэтому сегодня мы позиционируем себя как доступный рынок. Наша задача сегодня – удовлетворить потребности как можно большего числа людей. Над этим и работаем: чтобы мы были доступны, востребованы. Скажем так, все интересы сошлись в одном месте – на нашем рынке – и покупателей, и продавцов.

Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?-40

Сегодня подобные рынки находят своеобразный баланс: покупатель отчасти готов поступиться удобством ради качества по доступной цене. Однако ключевое слово все же «качество», а оно в случае продуктов не терпит никаких компромиссов. К слову, предложений по данному вопросу ждут от самих белорусов: прямые линии Комитета госконтроля в эти дни проходят по всей стране.

# Торговля в Беларуси # общество # Екатерина Богрова # Александр Добриян # Светлана Бычкова # Анна Камшук # Ольга Соловьева # Юрий Сочилович # Фотофакт

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