Не всегда современно, но дёшево и вкусно. Чего не хватает белорусским рынкам и почему они до сих пор так популярны?

Новости Беларуси. В Беларуси проводится масштабный мониторинг продовольственных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Навести порядок в работе этих народных торговых объектов и обеспечить свободный доступ на них фермерам потребовал Александр Лукашенко, посещая накануне фермерский рынок под Минском.

На соответствие требованиям XXI века торговые ряды Гомеля вместе со специалистами Госконтроля оценил корреспондент Александр Добриян. Несмотря на пасмурную погоду, базарный день в разгаре. Дождь не пугает ни продавцов, ни покупателей.

– Здравствуйте. Комитет государственного контроля. Мы проводим у вас мониторинг на рынке. Хотела бы задать вам пару вопросов. Скажите, пожалуйста, все ли вас устраивает на этом рынке?

– Здравствуйте. Ну, вроде бы да. Татьяна с мужем приезжают из соседней Речицы торговать на этот гомельский рынок почти каждый день.

Татьяна, жительница Речицы:

Детей надо растить, надо учить – везде все надо. Садим родительский огород, выращиваем вот огороднину и продаем. И часто продаем. А что ж делать? Жить-то надо.

Рынок открыт для всех. Это подтверждают и пенсионерки на соседнем ряду.

Екатерина Богрова, жительница Гомеля:

У меня дачный участок в деревне Зябровка. Там выращиваем, привозим – к пенсии подработать, чтобы не сидеть на лавочке, пенсию заработать и еще получить копеечку какую. У нас постоянные покупатели. Мы никого не обманываем, у нас чистая продукция. К нам приходят, покупают, даже и спасибо говорят.

Овощи, фрукты, мясо, молоко, мед, рассада. Рядом с фермерами – дачники и крупные сельхозпроизводители. По ассортименту рынок даст фору любому супермаркету, а зачастую и по качеству, и по цене. Универсальные рынки – фактически единственный выход для мини-производителей, которым ни за что не попасть на прилавки торговых сетей.

Александр Добриян, корреспондент:

Редис, лучок, укропчик, петрушка. Все всегда свежее и у проверенного продавца. А еще живое общение и возможность поторговаться. Причины, по которым покупатели выбирают такой рынок, не меняются уже многие годы.

Светлана Бычкова, жительница Гомеля:

Во-первых, ближе. Ну, и тут знакомых много. Качество есть. Уже знаем лица, у кого покупаем. И нас знают, и мы знаем, что товар хороший.

Анна Камшук, жительница Гомеля:

Это домашнее, это вкусно, как правило, свежее плюс. Всегда в почете, мне кажется.

Именно на контроль качества делал упор и Александр Лукашенко, посещая фермерский рынок в Минском районе. И здесь, в отличие от доступности, есть вопросы. Впрочем, недочеты для торговли стандартные: нарушение температурных режимов, отсутствие ценников и другой информации о товаре.

Ольга Соловьева, заведующая сектором Комитета государственного контроля Гомельской области:

Есть нарекание к индивидуальным предпринимателям и частным унитарным предприятиям, которые держат свои точки на рынке. Потому что они все-таки немножко забывают, что на них распространяются все те же правила, что и на торговые объекты: что надо иметь ценники на товары, надо иметь документы на месте, которые подтверждают, что их продукция безопасна для населения. Вы знаете, немножко, я думаю, наши покупатели уже привыкли, что на рынках ничего не меняется. Наверное, считают, что так должно и быть. Но если мы сравним тот рынок, на котором побыл Президент, с рынками Гомеля, конечно, мы четко понимаем, что они очень сильно отстают от современных требований. Хотелось бы, чтобы собственники рынков задумались об этом и приводили их в надлежащее состояние. Даже элементарные вещи. Сегодня идет дождь, асфальтовое покрытие очень старое, где-то выбоины, ямы, и из-за луж просто нет возможности подступиться к каким-то торговым местам, торговым рядам.

Меняться нужно, в администрации рынка это понимают, однако перемены стоят денег. При цене торгового места на рынке всего 2 рубля за погонный метр в день, сегодня нередко мы слышали, что и это дорого.

Юрий Сочилович, заведующий рынком:

Естественно, если мы сейчас проведем определенные затраты и построим большой торговый центр, то стоимость места вырастет. Поэтому сегодня мы позиционируем себя как доступный рынок. Наша задача сегодня – удовлетворить потребности как можно большего числа людей. Над этим и работаем: чтобы мы были доступны, востребованы. Скажем так, все интересы сошлись в одном месте – на нашем рынке – и покупателей, и продавцов.