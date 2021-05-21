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Брейк-данс, паркур, роллеры. Фестиваль Minsk Street Games на выходных пройдёт у Дворца спорта

21 мая 2021 14:12
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Новости Беларуси. В выходные, 22 и 23 мая, в Минске пройдет фестиваль уличной культуры и спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Брейк-данс, паркур, роллеры. Фестиваль Minsk Street Games на выходных пройдёт у Дворца спорта-1

Соревнования по роллер-спорту, брейк-дансу, паркуру, скейтборду развернутся на площадке возле Дворца спорта. Юные и взрослые спортсмены покажут свое умение хорошо двигаться и ловко выполнять различные трюки. Зрелищную программу представят лучшие представители уличной культуры со всей страны.

Брейк-данс, паркур, роллеры. Фестиваль Minsk Street Games на выходных пройдёт у Дворца спорта-3

Понаблюдать за соревнованиями и весело провести время можно с 12:00 до 22:00. Вход свободный.

# Фестиваль

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