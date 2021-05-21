Брейк-данс, паркур, роллеры. Фестиваль Minsk Street Games на выходных пройдёт у Дворца спорта

Новости Беларуси. В выходные, 22 и 23 мая, в Минске пройдет фестиваль уличной культуры и спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Соревнования по роллер-спорту, брейк-дансу, паркуру, скейтборду развернутся на площадке возле Дворца спорта. Юные и взрослые спортсмены покажут свое умение хорошо двигаться и ловко выполнять различные трюки. Зрелищную программу представят лучшие представители уличной культуры со всей страны.