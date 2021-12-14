Не все знают правила пожарной безопасности. В Беларуси провели акцию «Извещатель в каждый дом»

В целях повышения уровня безопасности населения в республике прошла акция по предупреждению гибели людей от пожаров.

Диана Железняк, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

С 4 по 12 декабря на территории всей страны проходила акция «Извещатель в каждый дом». В рамках этой акции спасатели и члены смотровых комиссий посещали домовладения граждан, чтобы исключить условия, способствующие возникновению пожаров.

Пожарный извещатель следует устанавливать в каждой жилой комнате для того, чтобы быть уверенным, что он точно сработает. Раз в год необходимо менять элемент питания типа «Крона», проверять работоспособность прибора с помощью тестовой кнопки, а также очищать его от пыли. Диана Железняк:

Только на территории Минской области за этот период специалисты побывали более чем в 10 тысячах домовладений, было установлено более 2 тысяч автономных пожарных извещателей. Также порядка 10 тысяч приборов были проверены на работоспособность. Хотелось бы напомнить гражданам, что автономный пожарный извещатель – это недорогой и простой в использовании прибор, который поможет обнаружить пожар даже в то время, когда хозяин дома спит.

Вместе с минусовой температурой за окном возрастает и вероятность пожаров. Морозы принуждают активно использовать приборы отопления для того, чтобы согреться. Основная причина возникновения пожаров – неправильная эксплуатация электроприборов.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Конечно, мы обращаем внимание, что тем, кто использует печи, необходимо соблюдать все правила, прежде всего эксплуатировать только отремонтированные приборы. И, конечно же, соблюдать технологию. Ни в коем случае не заканчивать топку до полного прогорания углей. Обращаем внимание, что для розжига ни в коем случае нельзя использовать легко воспламеняющиеся и горючие жидкости.

Люди зачастую не знают даже элементарных правил пожарной безопасности. Важно помнить, что перед использованием электроприборов, нужно обязательно проверять их исправность и только после этого приступать к эксплуатации. И нельзя доверять процесс топки печи детям. Анастасия Швайбович:

С начала года на территории Минской области произошло более 1 400 пожаров, треть из них именно по причине нарушений правил эксплуатации или монтажа печи. Залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Установите пожарный извещатель, чтобы уберечь себя и своих близких от беды.