Добраться до третьей линии метро теперь будет удобнее. Как изменят движение транспорта в Минске

Новости Беларуси. Добираться до третьей ветки метро станет удобнее. Со следующей недели в центре Минска изменят движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Добираться до третьей ветки метро станет удобнее. Со следующей недели в центре Минска изменят движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основные новшества коснутся площади Богушевича. Так, до одноименной станции метро поедут троллейбусы № 29, 37 и 46 – со стороны Богдановича по Немиге. При этом левый поворот с Немиги на Мясникова уберут. Над площадью Богушевича уже появились контактные сети. Изменения не вызовут особых неудобств у пассажиров. Остановочный пункт «Сендайский сквер» на Мясникова просто перенесут на улицу Немига.
Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:
Путем этой реорганизации, во-первых, мы исключаем такой сложный участок пропускной способности (это левый поворот с улицы Немига на улицу Мясникова), когда и стоящие троллейбусы для совершения левого поворота сложность производили с пропускной способностью. Это первое. И второе. Появляется такая достаточно удобная транспортная связь посредством этих трех троллейбусных маршрутов со станцией метро третьей линии «Площадь Богушевича».