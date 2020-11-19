Добраться до третьей линии метро теперь будет удобнее. Как изменят движение транспорта в Минске

Новости Беларуси. Добираться до третьей ветки метро станет удобнее. Со следующей недели в центре Минска изменят движение общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные новшества коснутся площади Богушевича. Так, до одноименной станции метро поедут троллейбусы № 29, 37 и 46 – со стороны Богдановича по Немиге. При этом левый поворот с Немиги на Мясникова уберут. Над площадью Богушевича уже появились контактные сети. Изменения не вызовут особых неудобств у пассажиров. Остановочный пункт «Сендайский сквер» на Мясникова просто перенесут на улицу Немига.