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Насколько доступны медицинские услуги на селе? Показываем на примере деревни в Логойском районе

19 ноября 2020 15:42
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Новости Беларуси. Получить своевременную медицинскую помощь, сделать кардиограмму и пройти осмотр узкого специалиста. Жители агрогородка Косино Логойского района все это могут сделать на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Насколько доступны медицинские услуги на селе? Показываем на примере деревни в Логойском районе-1

Многие медицинские услуги есть в шаговой доступности благодаря собственному ФАПу. Четыре месяца назад сюда приехала и новый фельдшер – молодой специалист. Какую помощь можно получить на селе, узнала наш корреспондент Ольга Власовец.

Насколько доступны медицинские услуги на селе? Показываем на примере деревни в Логойском районе-4

Смотрите в видеоматериале.

# Медицина # общество # Ольга Власовец # Фотофакт

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