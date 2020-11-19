Насколько доступны медицинские услуги на селе? Показываем на примере деревни в Логойском районе

Новости Беларуси. Получить своевременную медицинскую помощь, сделать кардиограмму и пройти осмотр узкого специалиста. Жители агрогородка Косино Логойского района все это могут сделать на месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многие медицинские услуги есть в шаговой доступности благодаря собственному ФАПу. Четыре месяца назад сюда приехала и новый фельдшер – молодой специалист. Какую помощь можно получить на селе, узнала наш корреспондент Ольга Власовец.