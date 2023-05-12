Не все добавки разрешены. Какие требования есть к производству детского питания?

Чем больше в составе аббревиатур, начинающихся с буквы Е, тем пристальнее нужно вчитываться в их значение. Однако найти полностью натуральный продукт сегодня задача не из легких, поэтому важно различать добавки по степени вредности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, финтес-тренер:

Например, такая пищевая добавка, как токоферол – это витамин Е, это популярный антиоксидант. Вещество, которое борется со свободными радикалами. Это вещество, которое препятствует старению, развитию хронических заболеваний, употребление его является профилактикой возникновения раковых заболеваний в том числе. То есть куркума тоже известнейший антиоксидант, очень полезен в пище, хлорофилл – источник меди. Прекрасно встраивается в организме человека.

Свежие булочки и хлеб, который не черствеет. Для защиты выпечки от плесени производители используют одобренные синтетические препараты: пропионовую, уксусную, сорбиновую и другие кислоты. Однако ученые Белорусского государственного университета пошли еще дальше и разработали полезные добавки, которые не только продлевают срок хранения того же хлеба, но и помогают организму восстановить витаминный баланс.

Павел Кличкович, младший научный сотрудник центра пищевых технологий УП «УНИТЕХПРОМ» БГУ:

Они содержат горчичный порошок в своей основе. Горчичный порошок обладает антимикробными действиями, замедляет плесневение хлеба, микробиологические развития. А другие такие компоненты, как аскорбиновая кислота, способствуют замедлению черствения.

Вера Наточеева, инженер-технолог центра пищевых технологий УП «УНИТЕХПРОМ» БГУ:

У нас очень много комплексов витаминных, которые мы разрабатывали для питания детей. У нас такая страна, что не везде солнце. Та же фолиевая кислота, тот же витамин Д, Е. У нас разработано немало таких комплексов витаминных, которые добавляются в питание, какую-то суточную норму несут. Они для здоровья.

Особенно любят производители заявлять об исключительной безопасности детского питания. Для неокрепшего организма любая добавка может стать отравой. Поэтому прежде чем применяться в продуктах, все пищевые добавки проходят обязательную сертификацию, подтверждающую их соответствие принятым нормам и стандартам.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

К самой такой продукции, конечно, есть определенные требования по ее производству, указанию на маркировке. Обязательно там не должно быть аллергенов, должны быть указаны все компоненты, чтобы родители тоже понимали. Если у них малыш с какими-то заболеваниями, можно использовать этот продукт или нельзя. Если указываются какие-то специальные свойства этого товара, например, улучшает пищеварение или способствует выведению вредных веществ или еще какие-то лечебные свойства. Вот такая информация может быть только в том случае, если есть документальное подтверждение. Вся важная информация в составе продукта. Как разобраться в химических названиях – подробности здесь. Пищевые добавки попадают к нам на стол после многократных исследований. Поэтому, если вы видите их в составе продукта, можете быть уверены, они прошли контроль. Хуже, когда в продукте есть опасные «ешки», а производитель не удосужился их вписать. Е102 – это тартразин, пищевой синтетический краситель, который чаще всего встречается в кондитерских изделиях и напитках желтых цветов. Или же краситель Е124. И то и другое вещество может оказаться опасным для детей. Об этом производитель обязан писать на упаковке. В противном случае – товар запретят.

Алла Бондарук, заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены пищевых продуктов РУП «НПЦГ»:

Когда смотришь в перечень забракованной продукции, которая не соответствует, как правило, в перечне идет то, что изготовитель или не выносит на маркировку содержание синтетических красителей, это у нас обязательное требование в маркировке пищевой продукции, чтобы было вынесено, что продукт содержит синтетические красители, размещена предупреждающая надпись о том, что содержит синтетический краситель, может быть негативное влияние на потребителей продукции. Синтетические красители выгодны для производителей. Их проще хранить и использовать, они дешевле натуральных, а также могут придать продуктам более яркие и привлекательные цвета. Тем не менее медики бьют тревогу: такие добавки могут стать причиной сильной аллергической реакции, астмы, опухолей, а также кожных заболеваний. Но, к сожалению, не всегда покупатель способен распознать подвох. В составе условного печенья может быть написано «джем», а вот то, что в составе этого джема – большой вопрос.

Алла Бондарук:

Возможна такая ситуация, что пищевые добавки могут быть в составе ингредиентов, компонентах, которые добавляют в состав. Согласно рецептуре, пищевая добавка может и не входить, сам производитель может не добавлять. Но она может содержаться в тех же компонентах, допустим, печенье с наполнителем. Если на продукте зарубежного производства нет наклейки с переводом на русский язык и координатами поставщика в Беларуси, продукт, скорее всего, попал на рынок нелегально. Поэтому специалисты рекомендуют обращать пристальное внимание на этикетку. Если она стерлась, переклеена или перепечатана поверх старого текста, такой продукт лучше не покупать. Инна Гаврильчик:

Иногда продавцы хулиганят тем, что некие наклейки добавляют на упаковку товара, заклеивая существенную информацию. Например, дата изготовления заклеена информацией о продавце или о поставщике. И в этом случае вроде информация о дате изготовления была, продавец считает, что она есть, но потребитель ее не видит, в этом случае считается информация не доведенной до потребителя.