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«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир

18 мая 2018 12:29
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Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир вручены сегодня 20 минским семьям. Жильё во владение выделил Мингорисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир-1

Среди новосёлов – семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многие из них – многодетные, а также воспитывающие детей-инвалидов. Доходы многих не позволяют решить жилищный вопрос самостоятельно.

«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир-4

Это и стало главным критерием выбора. Ключи вручали в торжественной обстановке. Многие не сдерживали эмоций. Церемония стала одним из главных событий в жизни.

«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир-7

Новосёл:
Переполняют эмоции, слова трудно подобрать. Не верится до сих пор, что будет свой угол, своя квартира.

«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир-10

Фёдор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня мы имеем возможность поздравить наши многодетные семьи с новосельем. Хочу пожелать всем счастья, добра и чтобы в их новых домах всегда царили тепло и уют.

«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир-13

Сразу после церемонии новосёлы отправились в свои квартиры. Их выделение – инициатива городской власти.

# Государственная социальная политика # общество # Федор Римашевский # Фотофакт

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