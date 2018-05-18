«Не верится до сих пор, что будет свой угол». 20 минских семей получили ключи от бесплатных квартир

Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир вручены сегодня 20 минским семьям. Жильё во владение выделил Мингорисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ключи от собственных квартир вручены сегодня 20 минским семьям. Жильё во владение выделил Мингорисполком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди новосёлов – семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Многие из них – многодетные, а также воспитывающие детей-инвалидов. Доходы многих не позволяют решить жилищный вопрос самостоятельно.
Это и стало главным критерием выбора. Ключи вручали в торжественной обстановке. Многие не сдерживали эмоций. Церемония стала одним из главных событий в жизни.
Новосёл:
Переполняют эмоции, слова трудно подобрать. Не верится до сих пор, что будет свой угол, своя квартира.
Фёдор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня мы имеем возможность поздравить наши многодетные семьи с новосельем. Хочу пожелать всем счастья, добра и чтобы в их новых домах всегда царили тепло и уют.
Сразу после церемонии новосёлы отправились в свои квартиры. Их выделение – инициатива городской власти.