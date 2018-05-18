18 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и шквалистого ветра

Новости Беларуси. 18 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом сообщает МЧС и Белгидромет.

В пятницу – 18 мая – с 13:00 до 18:00 на большей части страны ожидаются грозы и усиление ветра. Прогнозируются порывы до 15-20 метров в секунду. В некоторых районах – град.

В Минске с 14:00 до 19:00 ожидается гроза, при которой ветер усилится до шквалистого с порывами до 20 метров в секунду.

В стране неблагоприятные погодные явления сохранятся до 23:00.