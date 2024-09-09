Не только овощи и фрукты. Какую сельскохозяйственную продукцию принимает Белкоопсоюз?

Выращенные фрукты и овощи могут не только украсить обеденный стол. Богатый урожай равно хороший заработок. И том, как дела садовые становятся делом прибыльным, поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Оксана Скиндер, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза.

Александр Меженный, ведущий:

Насколько легко или сложно сотрудничать с вашей организацией? Что для этого нужно?