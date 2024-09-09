Прямой эфир

Не только овощи и фрукты. Какую сельскохозяйственную продукцию принимает Белкоопсоюз?

09 сентября 2024 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выращенные фрукты и овощи могут не только украсить обеденный стол. Богатый урожай равно хороший заработок. И том, как дела садовые становятся делом прибыльным, поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Оксана Скиндер, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза.

Александр Меженный, ведущий:
Насколько легко или сложно сотрудничать с вашей организацией? Что для этого нужно?

Не только овощи и фрукты. Какую сельскохозяйственную продукцию принимает Белкоопсоюз?-2

Оксана Скиндер, начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза:
С организациями потребительской кооперации сотрудничать очень легко. Мы многоотраслевая система, обслуживаем всех сельских жителей во всех регионах нашей страны. Максимально доступны из всех систем существующих на территории нашей страны, потому что это и торговая сеть, заготовительная сеть, объекты общественного питания, перерабатывающие предприятия. У нас очень много объектов, производств и магазинов. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Какую продукцию принимают?

Оксана Скиндер:
Все, что население выращивает в своих личных приусадебных участках или же выращивает в подворье продукцию животноводства, мы закупаем у населения. Это и овощи, и ягоды, закупаем и мед, зерно. 

Подробности в видео

# Белкоопсоюз # Александр Меженный # Екатерина Яцкевич # Ольга Бурлакова

Другие новости рубрики

Все новости
Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской
09 сентября 2024 11:39

Как меняются представления о красоте? Поговорили с Элеонорой Качаловской

Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей
09 сентября 2024 11:25

Лукашенко принял с докладом председателя Палаты представителей

В Кыргызстане стартовал этап практических действий специального учения ОДКБ
09 сентября 2024 10:53

В Кыргызстане стартовал этап практических действий специального учения ОДКБ