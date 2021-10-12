Не только многодетные семьи. Кто может рассчитывать на получение льготного кредита на жильё?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Александр, многие считают, что получить льготный кредит могут многодетные только семьи, так ли это?

Александр Ледян, директор департамента розничного бизнеса одного из ведущих банков страны:

Нет, это не так. Не только многодетные. Список категорий, которые могу претендовать на льготы в рамках Указа № 240 им же определен. В рамках этой работы исполкомы готовят решение о предоставлении субсидий, и уже с этим решением гражданин может обратиться в банк.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Надежда, а вы что скажете, чаще приобретают за собственные средства недвижимость, или все-таки берут кредит в банке? Или вы не знаете, откуда у людей деньги?

Надежда Орловская, руководитель отдела продаж агентства недвижимости:

Мы, конечно, интересуемся, откуда у людей деньги, потому что покупка квартиры с кредитом – это более долгая процедура. Надо согласовать кредит, его получить, поэтому немножко растягиваются сроки покупки. Но скажу так, когда ставки по кредиту были ниже, то люди очень активно пользовались этим инструментом. А когда ставки подросли, немножко поутихла, как говорится, их прыть. Но связано это лишь только с тем, что человек имеет конкретную зарплату в белорусских рублях. У него есть наверняка дети на иждивении, то есть несовершеннолетние, соответственно, это дополнительные вычеты. Поэтому сумма по кредиту зависит вообще от многих факторов, и отсюда складывается. Скажем так, вы можете взять 100 тысяч белорусских рублей по кредиту, либо только 50 вам одобрят. И от этого уже будет складываться, какое жилье все-таки выбрать – более комфортное, менее комфортное. А еще зависит от того, какие выплаты ежемесячно человек должен делать. То есть, если у него семья три-четыре человека, и ему нужно оплачивать почти, например, 1 000 рублей или 700 рублей ежемесячно, то, конечно, каждый считает и свои силы пытается понять, измерить.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что недавно у нас, как и у наших соседей, появился не то чтобы новый принцип покупки жилья. Это ипотека. Александр, расскажите, пожалуйста, обкатали уже немного этот механизм, и как часто люди все-таки приобретают жилье в ипотеку? Александр Ледян:

Это новое наименование, но по сути банки и раньше использовали такой вид обеспечения, как залог. Если покупается готовое жилье, принять его в залог в качестве обеспечения по кредиту. И факторов, которые влияют на то, принимает его банк или нет, точно также множество. Это сумма кредита, уровень участия клиента собственными средствами, наличие у него возможности предоставить поручительство, либо отсутствие такой возможности. И в зависимости от этого уже структурируется конкретная сделка. Этот механизм используется, и достаточно популярен у клиентов. Екатерина Забенько:

Выгоднее ли это, чем обычный кредит? Есть ли какие-то существенные плюсы, на которые стоит обратить внимание?