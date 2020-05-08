Не только быстро покупать билеты на проезд, но и помогать медикам. Рассказываем, чем удобен для белорусов сервис «Оплати»

Новости Беларуси. Платить за проезд по QR-коду. Мобильный сервис «Оплати» запустили на некоторых автобусных маршрутах Бобруйска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система создана резидентом Парка высоких технологий компанией LWO совместно с «Белинвестбанком». Ее обкатка займет всего несколько дней, после чего к системе «Оплати» подключится автопарк всего города. Насколько это удобно и как это – бесконтактно платить за проезд? Знает Ирина Недобоева.

Не только быстро, но еще и удобно. Теперь оплатить проезд в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «Оплати» стало доступно и жителям Бобруйска.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Для того, чтобы произвести оплату за проезд, всего-то нужен мобильный телефон с установленным приложением «Оплати» и QR-код. Наводим телефон на QR-код, выбираем количество билетов и нажимаем «Оплатить».

Никаких лишних контактов, наличных денег или бумажных талонов – безопасно, быстро и удобно. Приобрести смарт-билет может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:

Это экосистема «Белинвестбанка», которая предполагает наличие в вашем мобильном телефоне, вашем смартфоне всех возможностей финансовых сервисов – от оплаты за товары, работы и услуги, расчетов в общественном транспорте, внутренних систем чатов, переводов и достаточно многих нужных вещей, которые использует человек в своей повседневной жизни.

Новая технология удобна и для транспортных организаций. Система не требует дорогостоящих технических приспособлений, которые, как правило, еще и дорогие в обслуживании. Оплаченная за билет сумма без комиссии и процентов сразу попадает на счет автопарка.

Александр Гацко, главный инженер Бобруйского автопарка № 2:

На данный момент эта система установлена на двух автобусах в режиме тестовом. Если она себя покажет с удовлетворительной стороны, мы будем ее расширять на весь подвижной состав, а это 160 автобусов. Для нас, конечно, в первую очередь важно удобство пассажиров в плане оплаты проезда. А для нашего предприятия – это оптимизация маршрутов в будущем, для удобства передвижения пассажиров по нашему городу. Смарт-билет содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автопарку, дату и время покупки. И даже остановочный пункт, до которого он действителен.

Проверка такого билета также не предусматривает сложных схем. Пассажир через приложение «Оплати» сканирует QR-код кондуктора, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен».

Дарья Никитюк, кондуктор:

Пока мы только запускаем эту систему, но уже видно, что гораздо проще работать с пассажирами, которые это понимают, которые пользуются мобильными приложениями. Нам тоже намного проще работать. Легче работать с карточкой простой, чем пересчитывать деньги, билеты отрывать.

Игорь Кисель, заместитель председателя Бобруйского горисполкома:

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в транспорт города Бобруйска были внедрены данные технологии. Это действительно для людей очень полезно. И люди могут воспользоваться этими новыми технологиями. Для удобства, конечно, в первую очередь, наших горожан.

Уникальная возможность приложения – это сбор средств на общие цели. Еще одна из многочисленных функций, весьма актуальных сегодня, – благотворительный сбор. И сегодня компания-разработчик готова поддержать медиков материально. На какую сумму бобруйчане приобретут билеты на проезд с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати» в мае, на такую же сумму компания LWO закупит средства индивидуальной защиты для медработников местных больниц.