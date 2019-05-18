«Не сопротивлялись бы – не уничтожали». Можно ли считать уничтожение белорусских деревень во время ВОВ геноцидом?

Конечно, Нюрнберг был, действительно, но мне кажется, что правовая оценка с точки зрения ценностей того времени и с точки зрения ценностей юридических, правовых ценностей современности, человеческих ценностей является не менее важной. И это часть нашего осмысления, вообще, того, что происходило. Ну, наверное, да.

Игорь Марзалюк:

Здесь есть один момент, на котором очень часто спекулируют.

Заявляется: да, Холокост – это акт геноцида. Акции в отношении белорусского населения – ну, это же просто спонтанированные акции против партизанского сопротивления. Не сопротивлялись бы – не уничтожали. Не собирались же всех уничтожать!

Олег Макаров:

На самом деле, сейчас мы наблюдаем в информационной сфере появление новых концептов, связанных с войной. И они будут появляться и дальше, и дальше. И мне кажется, что по мере того, как свидетелей этих событий количество будет уменьшаться, такие концепты будут появляться. И здесь важна наша позиция – неизменная, ровная позиция по сохранению этой памяти и по конкретному рассмотрению тех новых настроений, тех новых позиций, которые появляются, вот, внедряются, вплетаются в эту тему. Потому что часть из них, действительно, является переосмыслением, а часть из них является ну, некими вирусами, которые размывают суть. Которые искажают реальную позицию. И даже, если мы посмотрим средства массовой информации, на предыдущие дни, дни, предшествующие 9 мая, мы увидим некие новые нотки, которые связаны с Днём Победы. И это тенденция, которая требует внимания, на самом деле. Не только говоря про изменение отношений к уничтожению населения, но и, вообще, связанное с тем, что это за дни, а насколько мы были правы.