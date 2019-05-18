«Не сопротивлялись бы – не уничтожали». Можно ли считать уничтожение белорусских деревень во время ВОВ геноцидом?
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мы знаем, какие колоссальные потери понесло мирное население нашей страны. Их символизирует Хатынь. Мы можем считать вот такое планомерное, массовое уничтожение белорусских деревень актом геноцида?
Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Моё мнение, что да, что мы можем считать такое уничтожение геноцидом. И, вообще ,нравится постановка вопроса, когда мы даём правовую оценку.
Конечно, Нюрнберг был, действительно, но мне кажется, что правовая оценка с точки зрения ценностей того времени и с точки зрения ценностей юридических, правовых ценностей современности, человеческих ценностей является не менее важной. И это часть нашего осмысления, вообще, того, что происходило. Ну, наверное, да.
Игорь Марзалюк:
Здесь есть один момент, на котором очень часто спекулируют.
Заявляется: да, Холокост – это акт геноцида. Акции в отношении белорусского населения – ну, это же просто спонтанированные акции против партизанского сопротивления. Не сопротивлялись бы – не уничтожали. Не собирались же всех уничтожать!
Олег Макаров:
На самом деле, сейчас мы наблюдаем в информационной сфере появление новых концептов, связанных с войной. И они будут появляться и дальше, и дальше. И мне кажется, что по мере того, как свидетелей этих событий количество будет уменьшаться, такие концепты будут появляться. И здесь важна наша позиция – неизменная, ровная позиция по сохранению этой памяти и по конкретному рассмотрению тех новых настроений, тех новых позиций, которые появляются, вот, внедряются, вплетаются в эту тему. Потому что часть из них, действительно, является переосмыслением, а часть из них является ну, некими вирусами, которые размывают суть. Которые искажают реальную позицию. И даже, если мы посмотрим средства массовой информации, на предыдущие дни, дни, предшествующие 9 мая, мы увидим некие новые нотки, которые связаны с Днём Победы. И это тенденция, которая требует внимания, на самом деле. Не только говоря про изменение отношений к уничтожению населения, но и, вообще, связанное с тем, что это за дни, а насколько мы были правы.
Я, например, сталкивался с ситуацией, когда партизанское движение по формальным признакам приравнивалось к террористическому. И говорилось о том, что если мы возьмём партизанское движение и посмотрим на него с точки зрения современного отношения к терроризму – это террористы. И, ну вот это те вещи, которые нельзя оставлять без ответа.
Игорь Марзалюк:
И вот, уроки войны, те страшные, трагические уроки могут ли быть той основой, которую мы можем положить, в том числе, в основу концепции, интегральной концепции нашей национальной безопасности.
Олег Макаров:
Концепция нашей национальной безопасности, да и, в общем-то, наше самосознание национальное – оно, во многом, и впитало эти уроки войны. Если мы сейчас посмотрим в документы, если конкретно обращаться к концепции национальной безопасности, как к документу правовому, мы увидим там в качестве угроз попытки искажения истории. И увидим в качестве угроз агрессию, и агрессию военную, в том числе. То есть, без сомнений, наверное, такой конфигурации бы не было и нашего сознания не было бы в таком виде, если бы не было уроков войны. Они, может быть, не проявлены, там нет этого слова, но они там чётко закреплены, однозначно.