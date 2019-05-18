Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»

Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Денис, а вот когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с празднованием, скажите, вот идея, которая впервые была озвучена в Беларуси в своё время и находит отражение до сих пор в акции «Беларусь помнит», когда люди выходят с портретами своих предков, вот для Вас это насколько важно? Как Вы это воспринимаете? Как Вы это оцениваете? Вот, Ваше мнение?
Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:
Ну, Вы даже немножко предвосхитили мой ответ своим вопросом. Я даже безотносительно акции хотел сказать, что вот для меня 9 мая – это, прежде всего, День памяти. Это День памяти, когда мы вспоминаем наших предков, наших прадедов. И то, что они сделали для нашей жизни, вот сегодняшней – такой немножко суетной, да, быстрой, сменяющейся обстановкой, сменяющейся информацией, со всеми этими технологиями...
Когда мы бежим-бежим-бежим, и как-то мы забываем уже, откуда мы бежим, куда мы бежим и забываем, что было раньше, да? И вот 9 мая – это такой день, когда мы останавливаемся и вспоминаем какие-то, на самом деле, важные вещи. И если не успели поклониться, то где-то и кланяемся тем людям, которые и сделали этот подвиг.