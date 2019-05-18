Алейников: «Мы бежим-бежим-бежим. И 9 мая – день, когда останавливаемся и вспоминаем какие-то важные вещи»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларус ь : Денис, а вот когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с празднованием, скажите, вот идея, которая впервые была озвучена в Беларуси в своё время и находит отражение до сих пор в акции «Беларусь помнит», когда люди выходят с портретами своих предков, вот для Вас это насколько важно? Как Вы это воспринимаете? Как Вы это оцениваете? Вот, Ваше мнение?

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:

Ну, Вы даже немножко предвосхитили мой ответ своим вопросом. Я даже безотносительно акции хотел сказать, что вот для меня 9 мая – это, прежде всего, День памяти. Это День памяти, когда мы вспоминаем наших предков, наших прадедов. И то, что они сделали для нашей жизни, вот сегодняшней – такой немножко суетной, да, быстрой, сменяющейся обстановкой, сменяющейся информацией, со всеми этими технологиями...