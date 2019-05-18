Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований: Когда было выступление главы государства 9 мая, президент сказал о белорусском сопротивлении. Как доктор наук исторических, Игорь, как Вы относитесь к этому концепту? Для меня это новая, вообще, позиция, новый, вообще, посыл.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Белорусское сопротивление – это спонтанная, нормальная, гуманистическая реакция на расистскую нацистскую идеологию, направленную на уничтожение ни в чём не повинных людей, только потому, что они другой расы, другой крови, другого происхождения.

Белорусское сопротивление – это тогда, когда обыкновенная белорусская женщина в своем погребе, в подполье своего дома прячет соседку с детьми, потому что она понимает, что она еврейка, и она будет уничтожена. Вот это и есть сопротивление.

Поэтому белорусское сопротивление – это очень важный такой посыл – он требует проговаривания, прочитывания. Он требует дискуссии. Было организовано потом целенаправленное движение, и в том числе, партизанское, но первые партизанские отряды возникали, как мы знаем, в первые дни даже. Мы знаем, как это возникало на оккупированной территории. И мы прекрасно понимаем всю степень мужества, которое совершали простые люди.