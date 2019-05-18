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Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии»

18 мая 2019 18:44
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Новости Беларуси. О прошлом и настоящем Беларуси говорили в программе «В обстановке мира».

Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии» -1

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:
Когда было выступление главы государства 9 мая, президент сказал о белорусском сопротивлении. Как доктор наук исторических, Игорь, как Вы относитесь к этому концепту? Для меня это новая, вообще, позиция, новый, вообще, посыл.

Белорусское сопротивление – это что? Как Вы думаете?

Марзалюк: «Белорусское сопротивление – важный посыл. Требует проговаривания, дискуссии» -4

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Белорусское сопротивление – это спонтанная, нормальная, гуманистическая реакция на расистскую нацистскую идеологию, направленную на уничтожение ни в чём не повинных людей, только потому, что они другой расы, другой крови, другого происхождения.

Белорусское сопротивление – это тогда, когда обыкновенная белорусская женщина в своем погребе, в подполье своего дома прячет соседку с детьми, потому что она понимает, что она еврейка, и она будет уничтожена. Вот это и есть сопротивление.

Поэтому белорусское сопротивление – это очень важный такой посыл – он требует проговаривания, прочитывания. Он требует дискуссии. Было организовано потом целенаправленное движение, и в том числе, партизанское, но первые партизанские отряды возникали, как мы знаем, в первые дни даже. Мы знаем, как это возникало на оккупированной территории. И мы прекрасно понимаем всю степень мужества, которое совершали простые люди.

# История # общество # Игорь Марзалюк # Олег Макаров

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