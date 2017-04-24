«Около 4 тысяч рублей и согласие большинства жильцов»: как установить шлагбаум в минском дворе?

Новости Беларуси. Какова процедура установки шлагбаума в Минске, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Положение это разработали для того, чтобы товарищество собственников, инициативные группы граждан, которые живут в этих домах, через уполномоченное лицо в лице ЖКХ района или через эксплуатирующую организацию, которая занимается эксплуатацией жилого фонда, могли организовать работу по установке шлагбаумов. Для того, чтобы его установить, необходимо провести собрание.

В этом собрании должны принять участие более 50% населения, как минимум, проживающих в конкретном доме.

Если это – один дом. Если больше домов попадают в эту территорию – значит, в каждом доме должно пройти такое собрание. И желание установить шлагбаум должны высказать простое большинство жителей, которые проживают в этом доме. Кроме того, что будет составлен протокол, и будут подписи в этом протоколе, жители ещё должны определить, какое устройство они хотят, чтобы оно там появилось. Какой вид, в каком месте оно будет стоять, то есть, проработать и этот вопрос. Каким образом будет предоставлена возможность заезжать в этот дом. То есть, условия этого решения, что заезд на такую территорию должен быть беспрепятственным для спецтранспорта. Устройство не должно мешать проходу людей – это тоже из таких главных и важных условий. Поэтому вот эти все вопросы на уровне проработки вопроса по установке шлагбаума должна уже эта инициативная группа проработать.

После чего обращаются в администрацию района, пишут заявление и дальше там уже определяют порядок дальнейших действий.

Хочу обратить внимание, что это всё делается за счёт средств населения или жителей 1-2 домов. Дальше надо продумать, что эксплуатация этого устройства тоже требует средств для того, чтобы дальше эксплуатировать, его содержать. Надо подумать, каким образом этот шлагбаум будет открываться, то есть, сегодня есть несколько способов – допустим, через консьержа. Если в доме есть консьерж, можно удалённый какой-то способ открытия. Через запоминающее устройство по номерным знакам машины, и так далее. то есть, сегодня есть возможность посмотреть и выбрать для себя, в зависимости от вида, в зависимости от стоимости и возможности жителей.

Олег Степанюк, СТВ:

Хотя бы, ориентировочно, цена вопроса?

Галина Гилевич:

Это будет зависеть от принципа устройства, но в пределах, наверное, 4 тысяч – это точно.

Сложно об этом говорить, по цене.

Потому что, опять же, зависит от цены самого устройства, от количества работ строительно-монтажных: минимальные они будут, где-то есть куда подключиться, или это надо копать, надо тянуть. Куда будут подключать, какое там устройство, щитовая, поддерживает ли она устройство.

Олег Степанюк:

Целый комплекс технических проблем приходится решать. От этого тоже будет зависеть конечная цена. А можете сказать, сколько уже дворов в Минске, хотя бы, приблизительно, оборудованы шлагбаумами?

Галина Гилевич:

В пределах 120 дворовых территорий. Но это – не все дома. То есть, это, в основном, дома товариществ собственников, и центральная часть города.