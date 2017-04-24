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Безопасные подходы к детсадам и школам создадут в 25 минских дворах в 2017 году

24 апреля 2017 16:44
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Новости Беларуси. Как обустроят пешеходные связи в некоторых дворах, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
У нас есть такое направление в работе. У нас в 2017 году будут работы на примерно 25 дворовых территориях, которые граничат с детскими садами и школами – обеспечение безопасности дорожного движения вот на этих дворовых территориях. И там разработаны такие мини-проекты, где полусферами, какими-то линиями разметки, обустройством каких-то пешеходных связей, которые более безопасные при подходах к нашим дворам, к этим школам. Есть места, где, допустим, будет высажен кустарник, где-то он будет убираться, потому что он загораживает видимость водителям при переходе людьми, детьми каких-то определённых мест. Вот такие работы будут тоже проводиться, на 25 дворовых территориях, с целью улучшения безопасности дорожного движения на дворовых территориях. И бетонные полусферы – палочка-выручалочка для таких видов работ.  

Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Галина Гилевич

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