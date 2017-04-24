Безопасные подходы к детсадам и школам создадут в 25 минских дворах в 2017 году

Новости Беларуси. Как обустроят пешеходные связи в некоторых дворах, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас есть такое направление в работе. У нас в 2017 году будут работы на примерно 25 дворовых территориях, которые граничат с детскими садами и школами – обеспечение безопасности дорожного движения вот на этих дворовых территориях. И там разработаны такие мини-проекты, где полусферами, какими-то линиями разметки, обустройством каких-то пешеходных связей, которые более безопасные при подходах к нашим дворам, к этим школам. Есть места, где, допустим, будет высажен кустарник, где-то он будет убираться, потому что он загораживает видимость водителям при переходе людьми, детьми каких-то определённых мест. Вот такие работы будут тоже проводиться, на 25 дворовых территориях, с целью улучшения безопасности дорожного движения на дворовых территориях. И бетонные полусферы – палочка-выручалочка для таких видов работ.