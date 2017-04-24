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Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича

24 апреля 2017 17:41
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Новости Беларуси. Часовня под Минском, в которой отпевали Винцента Дунина-Марцинкевича, ветшает на глазах. Памятник архитектуры более чем полтора века стоит на сельском кладбище, куда сейчас все чаще стали наведываться туристы. Из местности, где успокоился автор знаменитых «Идилии» и «Пинской шляхты», сюжет в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Это место выглядит как очень обветшалое здание. На самом деле это каплица, в которой 130 лет назад отпевали знаменитого белорусского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича. Но теперь, похоже, эта история покрылась большим слоем пыли.

Действительно, часовня и выглядит на свой возраст (а это ни много ни мало 165 лет).

Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича-1

Куски целлофана, следы от птиц и шатающиеся перекладины. Окна, и те появились здесь недавно. С таким раскладом не хотят мириться прихожане, для которых усыпальница много лет была – и есть – святыней.

Генавефа Тарналицкая:
Заборчик такой был красивый, калиточка такая открывалась. Матерь Божая с ребеночком стояла.

Генавефа Изодоровна – одна из них. У женщины похоронен здесь отец. Впрочем, падневичанка ратует не за него. Все-таки часовня – еще и популярный пункт в туристических маршрутах. А снаружи и покосившийся забор, и осыпающаяся штукатурка.

Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича-4

Генавефа Тарналицкая:
Приехали туристы. Чтобы пришли сюда, чтобы порядочек был. И люди зашли в капличку, глянули. Даже сам вид каплички чтобы соответствовал нашему писателю белорусскому.

Это же наша история и нам надо, чтобы было все прилично.

Генавефа Изодоровна сетует: у самой сил на то, чтобы довести до ума кладбище, нет. Только помогать женщине не хотят. По мнению падневичанки, на ее письма местная власть отвечает обещаниями. В сельисполкоме же поясняют: каплица принадлежит католической парафии. Ну а место, где похоронен классик, – в норме.

Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича-7

Алла Шиманская, управляющий делами Ивенецкого сельского исполнительного комитета:
Женщина хочет –  пусть и позанимаются, а то они только требуют. Требовать одно, но элементарно «хочу». Мы сегодня много чего хотим.

Во-первых, на ремонт у нас же денежных средств нету, мы же бюджетная организация. Сколько нам выделили, и все.

Районная власть тоже о проблеме знает. Говорят: за кладбищем ухаживаем. Вместе с волонтерами, профсоюзными организациями, спонсорами и священниками. Например, после праздников проведут очередной субботник. И на этом не остановятся.

Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича-10

Анна Кононович, главный специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Воложинского районного исполнительного комитета:
В этом году мы изыскиваем возможность закупки краски, поскольку это достаточно дорогостоящий ремонт, больше 20 миллионов неденоминированных.

Данные средства мы уже почти собрали с помощью спонсорских организаций и частных предпринимателей.

Планируем грунтовать и красить стены. Будем осуществлять и убранство данной часовни. Я думаю, что все у нас получится. Оставлять данную работу мы не будем.

Ну а пока одни изыскивают средства, а другие – ратуют за убранство и чистоту, тот, вокруг кого и возникла это ситуация, как будто доказывает: живы те, о ком помнят.

# общество # Фотофакт # Дмитрий Боярович # Историко-культурные ценности Беларуси # Генавефа Тарналицкая # Алла Шиманская # Анна Кононович

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