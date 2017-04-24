Это же наша история: почему ветшает часовня, в которой отпевали Дунина-Марцинкевича

Новости Беларуси. Часовня под Минском, в которой отпевали Винцента Дунина-Марцинкевича, ветшает на глазах. Памятник архитектуры более чем полтора века стоит на сельском кладбище, куда сейчас все чаще стали наведываться туристы. Из местности, где успокоился автор знаменитых «Идилии» и «Пинской шляхты», сюжет в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Боярович, СТВ:

Это место выглядит как очень обветшалое здание. На самом деле это каплица, в которой 130 лет назад отпевали знаменитого белорусского драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича. Но теперь, похоже, эта история покрылась большим слоем пыли. Действительно, часовня и выглядит на свой возраст (а это ни много ни мало 165 лет).

Куски целлофана, следы от птиц и шатающиеся перекладины. Окна, и те появились здесь недавно. С таким раскладом не хотят мириться прихожане, для которых усыпальница много лет была – и есть – святыней.

Генавефа Тарналицкая:

Заборчик такой был красивый, калиточка такая открывалась. Матерь Божая с ребеночком стояла. Генавефа Изодоровна – одна из них. У женщины похоронен здесь отец. Впрочем, падневичанка ратует не за него. Все-таки часовня – еще и популярный пункт в туристических маршрутах. А снаружи и покосившийся забор, и осыпающаяся штукатурка.

Генавефа Тарналицкая:

Приехали туристы. Чтобы пришли сюда, чтобы порядочек был. И люди зашли в капличку, глянули. Даже сам вид каплички чтобы соответствовал нашему писателю белорусскому.

Это же наша история и нам надо, чтобы было все прилично. Генавефа Изодоровна сетует: у самой сил на то, чтобы довести до ума кладбище, нет. Только помогать женщине не хотят. По мнению падневичанки, на ее письма местная власть отвечает обещаниями. В сельисполкоме же поясняют: каплица принадлежит католической парафии. Ну а место, где похоронен классик, – в норме.

Алла Шиманская, управляющий делами Ивенецкого сельского исполнительного комитета:

Женщина хочет – пусть и позанимаются, а то они только требуют. Требовать одно, но элементарно «хочу». Мы сегодня много чего хотим.

Во-первых, на ремонт у нас же денежных средств нету, мы же бюджетная организация. Сколько нам выделили, и все. Районная власть тоже о проблеме знает. Говорят: за кладбищем ухаживаем. Вместе с волонтерами, профсоюзными организациями, спонсорами и священниками. Например, после праздников проведут очередной субботник. И на этом не остановятся.

Анна Кононович, главный специалист отдела идеологии, культуры и по делам молодежи Воложинского районного исполнительного комитета:

В этом году мы изыскиваем возможность закупки краски, поскольку это достаточно дорогостоящий ремонт, больше 20 миллионов неденоминированных.