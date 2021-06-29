«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»

Новости Беларуси. История боевого клича (приветствия современных экстремистов), как выяснили ученые, уходит корнями в националистическое прошлое нацистских приспешников и белорусских коллаборационистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем эти факты подтверждены документами и хрониками.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі: Колькі абурэння, пракляццяў ды абвінавачванняў у хлусні панеслася па палетках інтэрнэту, калі я агучыў гісторыю баявога покліча беларускіх нацыяналістаў «Жыве Беларусь» як кананічнага нацысцкага беларускага вітання з зігаваннем выкінутай перад сабой правай рукой. Адразу скажу, панове, не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку. Смешна і недарэчна. Размова ішла не пра словаспалучэнне, якое яны сапраўды выкарыстоўвалі ў сваіх вершах, а пра покліч-прывітане «Жыве Беларусь» з водгукам «Жыве».

Пачнем. Першая вядомая фіксацыя ў пісьмовых крыніцах словаспалучэння «Жыве Беларусь» у якасці нацысцкага вітання з адначасовым зігаваннем пераносіць нас у акупаваную Заходнюю Беларусь у вераснi 1941 года.