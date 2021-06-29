Прямой эфир

«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»

29 июня 2021 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. История боевого клича (приветствия современных экстремистов), как выяснили ученые, уходит корнями в националистическое прошлое нацистских приспешников и белорусских коллаборационистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем эти факты подтверждены документами и хрониками.

Об исторических предпосылках неприятия и непринятия оппозиционной символики рассказывает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Марзалюк

«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»-1


Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Колькі абурэння, пракляццяў ды абвінавачванняў у хлусні панеслася па палетках інтэрнэту, калі я агучыў гісторыю баявога покліча беларускіх нацыяналістаў «Жыве Беларусь» як кананічнага нацысцкага беларускага вітання з зігаваннем выкінутай перад сабой правай рукой. Адразу скажу, панове, не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку. Смешна і недарэчна. Размова ішла не пра словаспалучэнне, якое яны сапраўды выкарыстоўвалі ў сваіх вершах, а пра покліч-прывітане «Жыве Беларусь» з водгукам «Жыве».

«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»-4

Нагадаю ў апошні раз. Праўдзівае гістарычнае сцверджанне ад хлусні адрозніваецца спасылкай на рэальна існуючыя дакументы: пісьмовыя крыніцы, фотаздымкі, кінахроніку. Іначай усе выказванні на гэты конт – нi больш і ні менш, як мастацкі свіст. Сёння можна больш дэталёва і спакойна ахарактарызаваць гісторыю гэтага кліча. З апорай, паўтаруся, не на легенды і казкі былых пакаленняў, а гістарычныя факты.

«Не прыплятайце Янку Купалу і Пімена Панчанку». Ігар Марзалюк пра гісторыю вітання «Жыве Беларусь»-7

Пачнем. Першая вядомая фіксацыя ў пісьмовых крыніцах словаспалучэння «Жыве Беларусь» у якасці нацысцкага вітання з адначасовым зігаваннем пераносіць нас у акупаваную Заходнюю Беларусь у вераснi 1941 года.

Падрабязней у відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Адольф Гитлер # Вильгельм Кубе # Франц Кушель # Наталья Арсеньева # Курт фон Готтберг # Радослав Островский # Павел Янович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства
29 июня 2021 14:28

Гендиректор Гродненского мясокомбината: никакие санкции не позволят уменьшить рост нашего производства

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?
29 июня 2021 14:02

Встреча Вольфовича и Патрушева. Что обсудят главы Совбезов Беларуси и России?

Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются
29 июня 2021 14:00

Николай Патрушев о НПО и НКО: надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются